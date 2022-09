Gór Csaba: Reális esélyünk van nyerni!

Az elmúlt hetekben házról házra, ajtóról ajtóra jártuk a kerületrészt, rengeteg budai polgárral volt lehetőségünk személyesen is beszélni. Pozitív visszacsatolásokat és őszinte, támogató hangulatot tapasztaltunk

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Gór Csaba, a Fidesz–KDNP II. kerületi frakcióvezetője, választókerületi elnök.

A II. kerület belső részében most vasárnap tartandó időközi választást a 2019-ben itt győző DK-s képviselő halála miatt kellett kiírni.

– Három jelölt van: a Fidesz–KDNP színeiben Bálványkövi István indul, a baloldali összefogás a DK-s Nagy Esztert indítja, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje pedig Hildebrand Krisztián lesz – vázolta a helyzetet Gór Csaba.

Úgy látja: a baloldal minden anyagi eszközt bevet a győzelemért, ami már csak abból is látszik, hogy rengeteg plakátot helyeztek el a kerület 2. számú egyéni önkormányzati választókerületében. Szerinte ez azt mutatja, hogy

ők is érzik: Budapesten is megváltozott a közhangulat, a főváros megelégelte a baloldali látványpolitizálást.

Ezért fordít a baloldal erre a kampányra hatalmas pénzeket, amelyekről nem tudni, pontosan honnan is vannak. A baloldali plakáterdő mellett Őrsi Gergely eredetileg MSZP-s polgármester névre szóló elsőbbségi leveleket küld a kerületi lakóknak, és ajándéktárgyakat is osztanak. – A kampányban olyan pénzeket mozgatnak meg, amivel a Fidesz jelöltje csak személyes jelenléttel tudja felvenni a versenyt – magyarázta Gór Csaba. Hozzátette, nagyon reméli, hogy kiderül, a baloldal milyen forrásból finanszírozta ezt a költséges kampányt. A tisztázatlan finanszírozási háttérrel kiküldött polgármesteri levelek ügyében a helyi Fidesz kifogást jelentett be a választási bizottságnak. Gór Csaba arra is emlékeztetett, hogy egy elmarasztalás már korábban született: Bálványkövi István plakátjait rongálták meg ismeretlenek.

A fideszes politikus ezzel együtt optimista, mint fogalmazott: „Reális esélyünk van rá, hogy a mi jelöltünk nyerje meg vasárnap a választást.”

A Fidesz–KDNP jelöltjéről, Bálványkövi Istvánról elmondta, hogy 2019-ben is ő volt a jelöltjük ebben a körzetben, településfejlesztő geográfus, háromgyermekes apuka. Szakemberként szeretné képviselni a II. kerületi polgárokat, és az eddigi baloldali látványpolitizálás, porhintés helyett valóban az itt élőkért szeretne dolgozni.

– Bálványkövi István rengeteget dolgozott az elmúlt hetekben, szinte alig aludt. Mindenkihez elmegy, akihez tud, személyesen találkozik a választókkal. Valós megoldásokat kínál az itt lakóknak, míg a DK jelöltje nem az itt élők helyzetéről beszél, hanem értékrendbeli, ideológiai kérdést próbál csinálni a választásból – jellemezte a két oldal közötti különbséget Gór Csaba.

A politikus szerint a DK-s jelölt viselkedése visszatetszést kelt, eddig ugyanis a helyi politikában nem volt jellemző, hogy valaki ilyen szinten pártpolitizáljon. A jelöltjük ennek ellenére a kampányban próbálja tagadni párthovatartozását, a polgármester embereként próbálja magát beállítani, holott korábbi tevékenységéből egyértelműen kiderül, hogy

több mint tíz éve Gyurcsány Ferenc feltétlen híve és követője.

A helyi Fidesz választókerületi elnöke kiemelte, hogy a kerületi Fidesz-csoportok között kifejezetten jó az együttműködés, több kerületből is jöttek az aktivisták segíteni, például Óbudáról és Újpestről is (ebben a két kerületben is voltak időközi önkormányzati választások a nyáron). Erős összekapaszkodást, összetartozást tapasztal, azt gondolja, ezt a választást csak együtt tudják megnyerni.

Ami a baloldali kerületvezetést illeti, Gór Csaba elmondta: az elmúlt három évben gyakorlatilag nem történt semmilyen jelentős előrelépés a kerületben, kizárólag a kommunikációval, a látványpolitizálással foglalkozik a baloldal. Tevékenységük kimerül a Láng Zsolt polgármestersége alatt indított projektek folytatásában, egyetlen nagyobb kezdeményezésük a Margit-negyed, ami eddig csúfos kudarcnak tűnik.

Erről a projektről lapunk nemrégiben megírta: havonta 5,5 millió forintot buknak rajta a helyi adófizetők.