Bukott II. kerületi baloldali projekt

Értesüléseink szerint

a program alakulása nemcsak abból a szempontból veszteség a baloldali önkormányzatnak, hogy nem jönnek létre új beruházások a Margit körút környékén, hanem a kerület súlyos milliókat kénytelen fizetni a tétlenség miatt.

Az eddig megkötött bérleti szerződések alapján havonta 936 498 forintot szedhet be az önkormányzat a projektben részt vevőktől. Ezzel szemben a 2020 óta felmondott bérletek miatt 4 669 424 forintnyi veszteség érte az önkormányzatot. Mindez pedig azt jelenti, hogy havonta 3 732 926 forint mínuszt „termel” a Margit-projekt az önkormányzatnak, ha csak a bérleti pénzeket nézzük.

Ráadásul a pontos számítást tovább bonyolítja, hogy információink szerint a korábban említett nyolc bérlő közül csupán hárman fizetnek bérleti díjat. Tehát az általunk számolt több mint 3,7 millió forintos havi mínusz lényegesen több lehet a nem fizető bérlők miatt. Úgy tudjuk, havi szinten 130 ezer forintnyi bérleti díj folyik be, míg nagyjából nyolcszázezer forint nem folyik be a kasszába. Tehát a veszteség a kerületben 4,5 millió forint minden hónapban.