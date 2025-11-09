disznótortörvényállatvédelem

Jön a disznóvágás szezonja – Ön ismeri a szabályokat?

Az otthoni disznótornak komoly hagyományai vannak. De ha nincs tisztában a törvénnyel, komoly bírságot kaphat.

Magyar Nemzet
Forrás: haon.hu2025. 11. 09. 22:54
Ahogy közeledik a karácsony, sok vidéki családban ismét előkerül a régi hagyomány: a disznóvágás. A rokonok összegyűlnek, közösen készül a hurka, a kolbász, és a közösségi élmény is megmarad. Ugyanakkor ma már nem elég a megszokott rutin: a háztáji disznóvágás során számos jogi és higiéniai előírásnak is meg kell felelni, különben pénzbírság vagy jogi következmény lehet a vége – írja a haon.hu.

disznóvágás
Az otthoni disznóvágásnak komoly szabályai vannak (Forrás: MW-archív)

A disznóvágás otthoni szabályozása

Az országos szabályozás szerint saját fogyasztásra lehet disznót vágni, de ehhez figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat. A rendelet a kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és -értékesítés higiéniai feltételeit szabályozza. Ez a rendelet kimondja, hogy 

amennyiben a vágott sertésből készített termék kizárólag a család fogyasztására készül, a feltételek egyszerűbbek, viszont értékesítés esetén már a teljes kereskedelmi előírásoknak kell megfelelni.

A törvény az állatvédelmi szempontokat is szabályozza, egyértelműen kimondja, hogy az állatokkal szembeni bánásmódnak kíméletesnek kell lennie és az állatkínzás tilos. Ez azt is jelenti, hogy a vágás során az állatot előzetesen kábítani kell, hogy minimalizáljuk a fájdalmát.

A higiéniai előírások betartása szintén elengedhetetlen egy disznótoron, a szabályokról itt olvashat bővebben.

Borítókép: Nyírségi Disznótoros Fesztivál (Fotó: MTI/MTVA/Balázs Attila)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

