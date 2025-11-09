Androsics BorbirtokborTávol-Kelet

Hatalmas elismerés: Koreát is meghódította a balatonőszödi bor

A családi borászat nem titkolt célja betörni az ázsiai piacokra, amire meg is van az esélye, miután jól szerepelt a kontinens legnagyobb nemzetközi borversenyén.

Magyar Nemzet
Forrás: sonline.hu2025. 11. 09. 22:15
A Balaton partjáról egészen a Távol-Keletig jutottak az Androsics Borbirtok borai: a balatonőszödi pincészet három arany- és egy ezüstérmet nyert az Asian Wine Trophy-n, Ázsia egyik legnagyobb és legelismertebb borversenyén. A siker mögött a szakmai felkészültség mellett bátor nyitás is áll – hiszen a dél-balatoni borászat olyan piacok felé tekint, ahol korábban kevesen mertek próbálkozni – írja a sonline.hu.

balatoni borok sikere koreában
Szöülban is odavannak a balatoni borokért. (Forrás: MW)

– Három arany és egy ezüst – ez nagyon szép eredmény, fogalmazott ifjabb Androsics Ferenc borász. 

– Szerettünk volna mindenképpen nyitni az ázsiai piac felé. Idén több magyar borászat is küldött mintát a versenyre, mi is gondoltuk, hogy megpróbáljuk, és eredményesek voltunk. Az Asian Wine Trophy egy versenysorozat része: az idei évben ezzel együtt már tíz nemzetközi aranyérmet kaptunk, ami szerintem elég erősnek számít 

– mondta. 

Szöulban is balatoni bort kortyolnak

A 2024-es Pinot Noir Rose, valamint a kései szüretelésű Sárgamuskotály és a Zenit parcella selection aranyérmet, a Chardonnay Sur lie pedig ezüstérmet érdemelt az ítészek szerint. Most azon dolgoznak, hogy a díjak mögött valódi piaci kapcsolatok is kialakuljanak, új lehetőségek megnyílásában reménykednek Dél-Koreában és Kínában is.

Ifj. Androsics Ferenc az ázsiai piac lehetőségeiről és a borászatok nehézségeiről is beszélt, erről itt olvashat bővebben. 

Borítókép: ifjabb Androsics Ferenc borász (Forrás: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

