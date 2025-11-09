Hatalmas elismerés: Koreát is meghódította a balatonőszödi bor

A Balaton partjáról egészen a Távol-Keletig jutottak az Androsics Borbirtok borai: a balatonőszödi pincészet három arany- és egy ezüstérmet nyert az Asian Wine Trophy-n, Ázsia egyik legnagyobb és legelismertebb borversenyén. A siker mögött a szakmai felkészültség mellett bátor nyitás is áll – hiszen a dél-balatoni borászat olyan piacok felé tekint, ahol korábban kevesen mertek próbálkozni – írja a sonline.hu.

Szöülban is odavannak a balatoni borokért. (Forrás: MW)

– Három arany és egy ezüst – ez nagyon szép eredmény, fogalmazott ifjabb Androsics Ferenc borász.

– Szerettünk volna mindenképpen nyitni az ázsiai piac felé. Idén több magyar borászat is küldött mintát a versenyre, mi is gondoltuk, hogy megpróbáljuk, és eredményesek voltunk. Az Asian Wine Trophy egy versenysorozat része: az idei évben ezzel együtt már tíz nemzetközi aranyérmet kaptunk, ami szerintem elég erősnek számít

– mondta.

Szöulban is balatoni bort kortyolnak

A 2024-es Pinot Noir Rose, valamint a kései szüretelésű Sárgamuskotály és a Zenit parcella selection aranyérmet, a Chardonnay Sur lie pedig ezüstérmet érdemelt az ítészek szerint. Most azon dolgoznak, hogy a díjak mögött valódi piaci kapcsolatok is kialakuljanak, új lehetőségek megnyílásában reménykednek Dél-Koreában és Kínában is.

