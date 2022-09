Jövő csütörtökön tárgyalja a kampánypénzek ügyét a nemzetbiztonsági bizottság

Sas Zoltán, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke megkeresésünkre elmondta, a testület zárt ülésen vizsgálja meg a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét. A Fidesz kezdeményezéséről a Házbizottság tegnapi ülésén döntöttek. Az ülést jövő hét csütörtökre, délelőttre hívták össze – tudtuk meg az elnöktől.

Ismert, a Fidesz azután kérte a nemzetbiztonsági bizottság összehívását, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje elárulta, az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott a választási kampányban, és még nyáron is több száz millió érkezett Amerikából a mozgalom számlájára. A Fidesz múlt heti közleményében azt írta, ez amellett, hogy törvénytelen, még durva beavatkozási kísérlet is a magyar választásokba. A botrány szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, ezért nem maradhat tisztázatlanul.