Tiltott kampánypénzek a baloldalon

Márki-Zay Péter, a baloldal volt közös kormányfőjelöltje egy ellenzéki hetilap podcastjében augusztus végén arról beszélt, hogy „még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az USA-ból”.

Azt is elmondta, hogy az Action for Democracy nevű (baloldali) amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, hozzátéve, hogy már korábban is érkeztek utalások a szervezettől, és a forrásokat Amerikában sok donor adta össze számukra. Amikor azt kérdezték tőle, hogy az amerikai tőzsdespekuláns is a támogatók között volt-e, azt válaszolta Márki-Zay: „Nem hiszem, hogy Soros György konkrétan adományozott volna pénzt nekünk”.