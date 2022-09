Dobrev Klára nem létező kormányprogramja

Bármilyen hihetetlennek tűnik első hallásra, de azt kell mondani: semmilyen hibát nem találtunk Dobrev Klára demokratikus koalíciós árnyékkormányának programjában. Nem keveredett ellentmondásba önmagával, mentes a túlzásoktól, felelőtlen vállalásoktól, nagyotmondó politikai lózungoktól és mindenekelőtt nem tartalmaz teljesíthetetlen, populista ígéreteket. Egyszerűen nem lehet belekötni. Mielőtt a kedves olvasó megnézné, hogy jó lapot nyitott-e ki, illetve meg, nem pedig a Magyar Nemzetet, sietünk leszögezni: iménti megállapítások igazak ugyan, ám a programmal van egy aprócska, de alapvető gond. Mégpedig az, hogy az úgynevezett árnyékkormány programja a Dobrevárnyékkormány.hu honlap hiteles tanúsága szerint mindössze egyetlen szóból áll: „Készülünk.”

Láthatóan még a pontnak is megvan a maga szerepe, mintegy határozottan jelzi: a program alkotója véglegesnek szánja a politikai művet. Meg is mondta Gyurcsány Ferenc hitvese az ATV stúdiójában: „hogyha valaki nem mutatja meg, hogy van egy alternatíva, akkor nagyon nagy baj lesz.” Hát most itt van az alternatíva, az biztos. Tessék, mindenki kedvére legeltetheti a szemét a DK árnyékprogramján, s gyönyörködhet benne. Mert ez a mostani tömör, de annál lényegretörőbb, velősebb program maga a megtestesült alternatíva. „Készülünk.” – ez ma a modern, példaértékű, a politikai szereplők számára zsinórmértékül szolgáló baloldali program komplett, teljes szövege, prototípusa.

Nem akarunk kéretlenül ötleteket adni, de az árnyék-miniszterelnök az univerzális csodahonlapjukon azért egy hangyahossznyit pontosabban, cizelláltabban, aprólékosabban is körvonalazhatta volna saját feladatkörét is. Lehet, hogy az egyszavas program biztosra vett sikere ihlette meg Gyurcsány nemzetmegvezető élete párját, mert az Árnyék-miniszterelnök fejezet „Feladatai” alfejezetét megnyitva annyi olvasható csupán: „Dobrev Klára feladata az Árnyékkormány vezetése és politikai irányítása”. Ez a közlés sokakat döbbenthetett meg, hisz legtöbben maguktól ki sem találták volna eme blikkfangos és akkurátus gonddal prezentált munkaköri leírást. Talán azért kellett ilyen kíméletlen őszinteséggel közölni a rideg valóságot, hogy senki se gondoljon arra: majd férje fog rajta basáskodni, ha elfoglalja kormányfői árnyékszékét. Így legalább mindenki tisztában lesz azzal: közös felelősség, hogy ez a törékeny asszonyka nehogy összeroskadjon a rá rakott hatalmas terhek súlya alatt.

Nekünk mégis van egy tippünk, miért csupán ennyire szűkszavú programmal és árnyék-miniszterelnöki krédóval akarja belopni magát Gyurcsányné a magyar polgárok szívébe. Alighanem Friderikusz Sándor harmincnégy évvel ezelőtti könyvének ötletét koppintották le. Akkor az említett médiaszemélyiség Ez egy tiszta jó könyv címmel olyan kötetet jelentetett meg, amely tiszta fehér, üres lapokból állt, betűk nélkül. Mindössze az oldalszámozás bontotta meg a lapok egyöntetű patyolatfehérségét. Akkor Esterházy Péter írt utószót a műhöz. Alighanem ezért kelt el sok ezer példányban. Dobrevék tehát reprodukálni akarják a feltűnésvágyó műsorvezető teljesítményét, ezért jelentkeznek egyfajta Egy tiszta jó programmal. Nagy kérdés azonban, hogy ehhez a plágiumgyanús akcióhoz mit szól majd Friderikusz. Akár be is perelheti az árnyékos kompániát. A másik lehetőség az, hogy a baloldali médiaember a Gyurcsány–Dobrev szupertandem titkos tanácsadója és éppen ő javallotta régi könyvsikerének a felmelegítését egy üresen tátongó árnyékprogram formájában.

Bárhogy is van, a többi apró pártocska a balfélen legjobban tenné, ha felvenné a kesztyűt, feltűrné az ingujját és nekiállna külön árnyékkormányokat alakítani és árnyékprogramokat készíteni. Nem kerülne semmibe, talán annyi tagjuk még maradt, hogy kiteljen belőlük egy kormánynévsor, egy tiszta üres lapokból álló, egy-két szavas programot pedig csak össze tudnának ütni. A hazai, szépen zombisodó baloldalon így egymillió pici program születne, amelyekre az embereknek eszük ágába sem jutna szavazni, viszont legalább jót mulatnának rajtuk.