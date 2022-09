Nem túl őszinte a szocialisták aggodalma az energiaárak növekedése miatt

Nem tűnik túl őszintének a szocialisták aggodalma az energiaárak növekedése miatt, ugyanis ha rajtuk múlt volna, akkor az égvilágon semmi nem védené most a magyar családokat és nyugdíjasokat a többszörösére emelkedett európai energiaáraktól – hívta fel a figyelmet a közleményében a nagyobbik kormánypárt, miután Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke a rezsidíjak növekedésének megállítását sürgette. A Fidesz kiemelte:

Az egész Gyurcsány vezette baloldal az áremelkedést okozó brüsszeli szankciókat teljes erővel támogatta, bezzeg a magyar rezsicsökkentést nem. A rezsicsökkentés nélkül most minden magyar család átlagosan havi 181 ezer forinttal többet fizetne a gázért és az áramért

– mutattak rá.

Tóth Bertalan egyébként a pártja nevében egy pénteki sajtótájékoztatón azt szorgalmazta, hogy a paksi olcsó áramot adják annyiért az embereknek, amennyibe kerül. Ha pedig a kormányzati közléseknek megfelelően rendelkezésre áll olcsó orosz gáz, akkor ne emeljék az árát a korábbi hétszeresére. A szocialista politikus emellett a lakossági áram, gáz, PB-gáz, tűzifa, brikett, koksz és palackos PB-gáz általános forgalmi adójának öt százalékra való csökkentését sürgette, valamint azt hangoztatta, hogy hirdessen a kormány kikapcsolási moratóriumot az áramra és a gázra, ahogyan azt a koronavírus-járvány idején már megtette. Tóth Bertalan arról is beszélt, hogy induljon lakossági önerő nélküli országos épületszigetelési program a lakások energiahatékonyságának javítására, illetve javasolta azt is, hogy jövő januárban a nyugdíjasok által érzékelt valódi infláció alapján emeljék a nyugdíjakat, az átlagos ellátást nem meghaladó összegben részesülők pedig kapjanak speciális rezsiutalványt. Az MSZP parlamenti frakcióvezetője végül kiemelte azt is: az Országgyűlés jövő héten kezdődő ülésszakán pártja azért fog küzdeni, hogy a Fidesz ne folytassa tovább a megszorításokat, és mindent elkövet, hogy megakadályozza a magyar lakosság kizsigerelését.