Több szocialista is átléphet a Gyurcsány-pártba

– Gyurcsány Ferencék nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy egyes személyeket, nem pedig pártokat kerestek meg, hogy csatlakozzanak Dobrev Klára árnyékkormányához – mondta Kiszelly Zoltán arról, hogy az ominózus árnyékkormányban más párt tagjaként egyedül Szitka Péter, Kazincbarcika MSZP-s polgármestere kapott helyett. Mindeközben a szocialisták egyetlen EP-képviselője, Ujhelyi István is üdvözölte Dobrev árnyék-miniszterelnökségét.

Sőt, Ujhelyi a minap arról beszélt az ATV-ben, hogy a jelenlegi működési logika és belső struktúra mellett nehezen tudja elképzelni a jövőjét az MSZP-ben. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta: az árnyékkormány megalakításával a DK az immár negyedszer megválasztott Orbán-kabinettel szemben akarja magát kommunikációs szinten pozícionálni, messze megelőzve ezzel a többi baloldali pártot.

Ez egyfajta előre menekülés, amivel Gyurcsány Ferencék meg akarják erősíteni vezető pozíciójukat a baloldalon a 2024-es EP-választásra. Ezzel kapcsolatban már közölték is, hogy nem lesz közös lista, önállóan indulnak. Így az MSZP nem, de a mandátumáért küzdő Ujhelyi István szinte biztosan tárgyalni fog a DK-val

– mondta Kiszelly, aki szerint az ugyancsak az EP-választás napján tartott önkormányzati választás kampányában jelentheti be Szitka Péter is, hogy Gyurcsányékhoz igazol. A politológus felhívta a figyelmet arra, hogy míg az árnyékkormányban a párton kívüli Bodnár Zoltán miniszteri pozíciót kaphatott, az egyelőre MSZP-tag Szitka Péter csupán tanácsadóit. Kitért arra is, hogy árnyékkormánya kapcsán Dobrev Klára kifejezetten baloldaliságot emleget, amivel a tisztújításra készülő MSZP is vissza akarja szerezni szimpatizánsait.

– Dobrev árnyékkormánya a 2024-es EP- és önkormányzati választásra átcsábíthatja a többi baloldali párt, elsősorban az MSZP még használható politikusait – mondta Kiszelly Zoltán. Hangsúlyozta: Gyurcsány Ferencék az átigazoló politikusokkal együtt a szavazóikkal is számolhatnak, ami akkor is létfontosságú lehet két év múlva, ha csupán egy-két százalékos többlettámogatást hoznak a DK számára.

Ismert: az elmúlt időszakban számos MSZP-s politikus lépett át a Gyurcsány-pártba, mert jövőjüket ott látták biztosítottnak. Közéjük tartozik Szaniszló Sándor XVIII. kerületi és Kiss László óbudai polgármester, akiket később követett Trippon Norbert újpesti alpolgármester és Farkas István, valamint Szabó Gábor önkormányzati képviselő is.