Gyurcsány Ferenc volt szövetségeseinek is üzent

Gyurcsány Ferenc átlátszó kommunikációja mögött az a megfontolás állhat, hogy a kampánypénzekkel kapcsolatos botrány elsodorhatja a baloldali politikai elit egy részét, amelyből a pártelnök előnyt kovácsolna.

– Most is világosan látszik, hogy a DK-t leszámítva az összes baloldali párt elitje válságban van, és amennyiben a kampánypénzekkel kapcsolatos botrányt Gyurcsány politikai értelemben rá tudná tolni korábbi szövetségeseire, akkor a már így is meggyengült baloldali törpepártokat sokkal könnyebben be tudná olvasztani saját közösségébe – magyarázta Rotyis Bálint. Az elemző úgy véli, Gyurcsány Ferenc számára most az a legfontosabb, hogy legkésőbb 2026-ra megtisztítsa a baloldali térfelet, és ha sikerrel jár, akkor elmondhatja, hogy elérte a már 2014-ben megfogalmazott célját, vagyis létrehozta az „egységes Demokrata Pártot”.