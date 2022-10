Átadták a XVI. kerületi pumpapályát

Kifejtette: a kerület sikeresen pályázott az Országos bringapark programban elnyerhető támogatásra, amelynek köszönhetően egy nemzetközi színvonalú, a nemzetközi normáknak megfelelő, 140 méter hosszú, aszfaltborítású pumpapályát és egy 70 méter hosszú ugratósort hoztak létre, amit nemcsak a bringások, hanem a gördeszkások, a rolleresek és a görkorisok is használhatnak. A létesítményt körbe is kerítették, így biztonságban lehetnek a pályát és a mellette található bicikliutat használók is – tette hozzá.