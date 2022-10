Már a jelöltállítás kifogott a pesterzsébeti baloldalon

A konfliktus hátterében lapunk értesülései szerint az állhat, hogy az MSZP jelöltjét, Jurák Tamás pedagógust a baloldalon csak a Jobbik támogatja, a Demokratikus Koalíció a jelölt személyét csupán „tudomásul vette”. A helyi Momentum mindeközben külön utakon jár és saját jelöltben gondolkodik.

Lapunk azt is megtudta, hogy az MSZP-s jelölt plakátjain azért nem szerepelnek majd a baloldali pártok logói, mert a lapunk által is részletesen megírt, csúfos botrányai miatt lemondott DK-s alpolgármester, Nemes László megüresedett helyéért három ellenzéki párt női jelöltje is cicaharcba kezdett. A pozícióért a DK-s Fekete Katalin – akinek kétes ügyeiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben –, Somodi Klára, a Momentum Mozgalom képviselője és Szabó-Kellner Katalin LMP-s képviselő szállt harca.