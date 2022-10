Visszatérhet a nyugalom és a fejlődés

Mellette még öt Fidesz–KDNP-s képviselő jutott be a polgármesterrel együtt kilencfős, amúgy teljesen jobboldali testületbe. Most, a 2019-ben megválasztott testületből többen is helyet kaptak Rácz Anikó csapatában, köztük olyan is, akik legutóbb nem a Fidesz–KDNP színeiben indultak, de korábban kormánypárti jelöltek voltak. További érdekes körülmény, hogy az új városvezetőt segíti képviselőként Bakó István Zoltán is.

Csúnyán eldurvult a kampány

Amikor 2019-ben visszavonultam a testületi munkától, maradtam a könyvtár vezetője, az intézmény élére 2014-ben kerültem. Az elmúlt három évben nem is nagyon vettem részt a helyi közéletben, csak messziről követtem az új városvezetés munkáját. Azt viszont egy idő után érzékeltük, hogy odalett a bizalom a polgármester és helyettese működése miatt.

Egyre csak nőtt a feszültség a testületben, és Bordán Szabolcs, valamint az alpolgármestere nem találták a hangot a képviselőkkel, azokkal sem, akikkel egyébként együtt indultak. A feszültség tetten érhető volt a hivatalban és az intézményeknél is, így a képviselő-testület önfeloszlatása egyre inkább elkerülhetetlenné vált – emlékezett vissza az időközi választást kiváltó helyzetre Rácz Anikó. Hozzátette: az időközi választás előtt Vitányi István, a térség választókerületi elnöke feloszlatta a helyi Fidesz-csoportot. Szavai szerint tette ezt azért, hogy mindenki tiszta lappal indulhasson a voksoláson. Ennek volt betudható, hogy a jobboldali jelöltek nem pártszínekben indultak, hanem függetlenként, fideszes támogatással.

A választás eredménye is azt mutatja, hogy a derecskei emberek a problémát nem a Fidesszel azonosították, nem minket büntettek, és bizalmat szavaztak nekünk

– mondta el Rácz Anikó. A frissen megválasztott polgármester szomorúan beszélt arról, hogy a kampány olyan politikai kultúrát hozott Derecskére, ami eddig helyben teljesen ismeretlen volt. Nagyon sok volt a rágalmazás, a sárdobolás, főleg az online térben, riválisa például a közösségi oldalán közölte, hogy Rácz Anikót feljelentette. A polgármester abban bízik, hogy ez a stílus a választást követően végleg eltűnik Derecskéről, és a településre visszatér a nyugalom. Szerinte a voksolás eredménye is azt mutatja, hogy az emberek nem voltak vevők a mocskolódásra. Úgy véli, a választók velük viszont szolidárisak voltak, azért is arathattak ilyen nagy arányú győzelmet. Rácz Anikó a voksok 72 százalékát begyűjtötte, pedig összesen négy kihívója volt.

Áttekintik a szerződéseket

Derecske első embere kérdésre válaszolva kifejtette: jelenleg annak felmérése folyik, hogyan áll az önkormányzat, az egyes dokumentumokat, a különböző szerződéseket a következő hetekben tekintik majd át. Azt viszont beszédesnek tartja, hogy miközben ők 2014 és 2019 között hárommilliárd forintról 8,3 milliárd forintra növelték a város vagyonát, az utóbbi három évben viszont csak hatszázmillió forint volt a gyarapodás. Ennek jelentős része ráadásul olyan beruházások eredménye, amelyek még a 2019-ig tartó ciklusban, az előző vezetés alatt indultak el.

Nem nagyon születtek új sikeres pályázatok, a település egy kicsit egy helyben toporgott, és közben egyre nagyobb volt az ellenségeskedés. Mi nem ígértünk nagy fejlesztéseket a kampányban, a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy visszahozzuk a városba a békét és a nyugalmat, mert e nélkül nem lehet hatékonyan együtt dolgozni. Ez már csak azért is így van, mert egyelőre 2024 tavaszáig szól a mandátumunk, addig tudunk tervezni

– mutatott rá Rácz Anikó, aki hozzáfűzte, ha a választók bizalmat szavaznak nekik, akkor a következő ciklusban is folytatnák a megkezdett munkát. Az új vezetés ugyanakkor annyit megígért a programjában, hogy 2023. januártól babacsomagot adnak az újszülöttek családjának, míg az iskolásoknak jövő szeptembertől tanszercsomagot biztosítanak. A polgármester úgy véli, a legfontosabb fejlesztéseket, így például a szennyvízberuházást és egy sor intézmény felújítását a korábbi ciklusokban megvalósították, de azért út- és járdafelújításokra még szeretnének forrásokat szerezni. Javítanának a közszolgáltatások színvonalán is, emellett szeretnék majd a 95 Celsius-fokos termálvízben rejlő lehetőségeket is kiaknázni, akár a fűtésre is. E téren is kis lépésekben haladnának. Rácz Anikó beszélt arról is, hogy a településen több jelentős civil szervezet működik, velük is szeretnének összefogni. A polgármester ígéri: a munkában számít a civilekre, mint ahogy ők is számíthatnak a városra.