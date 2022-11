Hol várható eső a mai napon?

Nagyrészt borult marad az ég, csupán átmenetileg és inkább csak az északnyugati megyékben szakadozhat fel a felhőzet – írja a Met.hu.

Főként az ország keleti felén többfelé valószínű újabb eső.

Az északnyugati szél a Dunántúlon többfelé megerősödik, a hegyekben és a Balatonnál viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 16 között alakul, a Viharsarokban lesz az enyhébb idő.

Késő estére 7, 12 fok közé hűl le a levegő.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, hajnaltájt az északnyugati és északkeleti megyékben lehet kevesebb a felhő.

Egyre inkább már csak az ország középső részén valószínű eső, zápor.

Az északi szél a Dunántúlon és az északkeleti megyékben olykor megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 4 és 11 fok között várható.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket – írja a Köpönyeg.

Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza.

A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, továbbá az időnként megélénkülő szél a kellemetlen tüneteket tovább fokozhatja és a hőérzetünket is csökkenheti. A reggeli órákban érezhető hideg miatt a mozgásszervi betegségben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet, korábbi csonttörések helye fájdalmassá válhat. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

