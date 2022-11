Hollik: Az ügy jól mutatja, hogy a baloldal mennyi pénzzel is gazdálkodik

– Ezek a teljesen zavart, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok alátámasztják, amit Kocsis Máté szorgalmaz: nyilvánosságra kell hozni az ellenzéki kampány külföldi finanszírozásával kapcsolatban a nemzetbiztonsági bizottság ülésén elhangzott, ezzel kapcsolatos jelentést – szögezte le a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzetnek.

Hollik szerint joga van minden magyar választópolgárnak megtudni ennek részleteit.

Egyébként ugyanígy az anyagok nyilvánosságra hozását követelte egy mai sajtótájékoztatóján Márki-Zay Péter is, aki elmondta, hogy mit vállaltak a támogatásért cserébe. A baloldal egykori közös miniszterelnök-jelöltjének tájékoztatása szerint többek között azt ígérték az 1,8 milliárd forintos támogatásért, hogy

csatlakoztatnák Magyarországot az Európai Ügyészséghez, elszámoltatnák a korrupt politikusokat, visszaszereznék a nemzeti vagyont, a minimálbért pedig adómentessé tennék.

Ezeken felül vállalták azt is, hogy átvilágítják „a Fidesz által betelepített migránsokat”, kiutasítják a „bűnözőket és terroristákat” , függetlenné teszik a bíróságokat, és létrehoznak egy korrupcióellenes ügyészséget is, valamint azt is, hogy hűséges tagjai lesznek az EU-nak és a NATO-nak.

Borítókép: (Fotó: Kurucz Árpád)