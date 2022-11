Magyarország a vonuló madarak európai paradicsoma

A Tiszántúl vizes élőhelyei jelentős madárszállókként funkcionálnak, több százezer költő- és fészkelőfajnak otthonai a vonulási időszakban, ezért a területen megfigyelhetők vadludak, vadrécék és bíbiccsapatok ezrei is. A nemzeti park munkatársa azt is kifejtette, a terület gazdagságát fokozzák azok az északról vonuló madárfajok is, amelyeknek mi vagyunk a dél: ilyen a nálunk telelő kékes rétihéja, gatyás ölyv, nagy őrgébics vagy kis sólyom.