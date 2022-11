Marad a borongós őszi időjárás

A köd és rétegfelhőzet kiterjedése fokozatosan csökken, legtovább az Északi-középhegység térségében maradhat meg – írja a Met.hu.

Fotó: Met.hu

Eközben délnyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet. A déli órákig legfeljebb szitálás, ónos szitálás lehet. Délutántól délnyugat, dél felől viszont többfelé eső várható, az északkeleti megyékben a legkisebb a csapadék esélye. Az Alpokalján este havas eső, vizes hó is előfordulhat, de vastag, megmaradó hótakaró csak a Kőszegi-, Soproni-hegységben valószínű. Nagy területen megerősödik a keletire, északkeletire, majd északira forduló szél, egy-egy helyen viharos széllökés is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 12 fok között valószínű, a tartósan borult részeken és nyugaton lesz hidegebb. Késő estére 0 és +9 fok közé hűl le a levegő.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás.

Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük.

A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – írja a Köpönyeg.hu.

