Gyurcsány az év győztese a baloldalon

– Az idei év nyertese a baloldalon egyértelműen a Demokratikus Koalíció, amely valójában már a tavalyi előválasztáson megszerezte ezt a pozíciót – mondta a Magyar Nemzetnek összegző értékelésében Kiszelly Zoltán. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta:

Gyurcsány Ferencék már akkor ügyesen átverték a többi ellenzéki pártot, hiszen míg mindenki a miniszterelnök-jelölti előválasztásra figyelt, addig ők megalkudtak a Jobbikkal, hogy a 106 egyéni körzetben nekik legyen a legtöbb jelöltjük, ezáltal pedig legnagyobb országgyűlési frakciójuk, ami végül így is lett. – A maximális cél nyilván Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltsége lett volna, és bár ez nem jött be, a legerősebb ellenzéki párt szerepét meg tudták szerezni.

Tették mindezt úgy, hogy Jakab Péter a Jobbik helyett saját brandjét építette, ami elbukott, miközben a párt türelmetlen, dühös protestszavazói átpártoltak a DK-hoz – jegyezte meg.

Kiszelly Zoltán szerint a DK csak ezután hozta létre maga körül azt a gravitációs mezőt, amelynek köszönhetően az utóbbi hónapokban a Jobbiktól a Momentumon át a Párbeszédig számos politikus igazolt át Gyurcsány Ferencékhez. – E gravitációs mező vonzza be most a karrieristákat, hiszen az átigazolók közül többen is több párt tagjai voltak már. Ők most azt látják, hogy – elsősorban polgármesteri, önkormányzati képviselői – ambícióikat a DK-ban tudják beteljesíteni. Mindeközben a többi párt nem építkezik, nem végzi el a politikai munkát, amit Gyurcsányék igen – mondta a politológus. Megjegyezte: igazából nem történik más, mint amit a DK korábban a Fővárosi Közgyűlésben már elért – ahol korábbi szocialista polgármesterek átlépésével Gyurcsányék megszerezték a többséget –, csak most az országos politika szintjén zajlik mindez. – Gyurcsányék ráadásul rafináltan tálalják az átlépéseket, amiket nem egyszerre, hanem elosztva, folyamatosan jelentenek be – tette hozzá.