Tarlós István: Karácsony Gergely után is lesz élet Budapesten

– Én mindig gondoltam arra, hogy utánam is lesznek idők, de most a városvezetés úgy tesz és beszél, és úgy mutogat vissza is, mintha nem gondolna arra, hogy Karácsony Gergely után is lesz élet Budapesten, akkor is lehet hét-három éves vizsgálat, számon kért ígéretek – nyilatkozta Tarlós István korábbi főpolgármester a Metropolnak adott interjúban.

A korábbi városvezető úgy látja: okkal, ok nélkül egyre csak mutogatnak a kormányra,

de egy választott főpolgármester soha nem lesz olyan helyzetben, hogy azt tudja mondani, az ő idejében történtekhez neki semmi köze nincs, és még politikai felelőssége sem merülhet fel. Olyan egyszerűen nincs, hogy mindenki hibás, csak az első ember nem, ő egy nettó áldozat.

Mint fogalmazott Karácsony Gergelyre utalva: „A »nekem csak a glória hiányzik a fejem fölül« típusú mosoly, vagy az eufemisztikus Facebook-hadjárat nem mentesít a politikai felelősség alól egy polgármestert sem. Ennek persze elvileg lehetnek választási következményei is. Mindez igaz arra az esetre is, ha az önkormányzat netán tényleg csődbe megy. Olyan még a világon nem volt, hogy csődöt jelentett önkormányzat polgármestere sikeres tudott maradni.”

A Blaha Lujza tér és a Lánchíd rekonstrukciójával kapcsolatban Tarlós István kifejtette, hogy azokat az ő vezetése alatt már tökéletesen előkészítették. Hozzátette:

Mi horribilis adóssággal vettük át Demszky Gáboréktól Budapestet. Be kellett fejeznünk a jó esetben is csak félkész négyes metrót, korrigálnunk a kedvezőtlen szerződéseiket, neki kellett állni a hármas metrónak, a kettes metró új szerelvényeit is nekünk kellett végül beszerezni, visszavásároltuk a Demszkyék által előnytelenül eladott vízműveket francia tulajdonból. Például több mint 400 kilométer gerinccsatornát is építettünk (2002–2010 között nem épült), vagy ott van a budai fonódó fejlesztése is. Csináltunk ezekről egy leltárt, hosszú lett… Ráadásul a megörökölt horror BKV-adósságot évekig hurcolni kellett magunkkal. Ennek ellenére tőlünk Karácsony Gergely már 200 milliárd plusszal vehette át a várost.

A Metropol az interjúban kitért arra is, hogy a napokban fogadta el és zárta le a budapesti „korrupciógyanús” ügyeket vizsgáló bizottság jelentését – amely az elmúlt húsz év közbeszerzéseit vizsgálta, többek közt a Combinók beszerzése, a Bálna, a biodóm, az M3-as és az M4-es metró felújítása – a Fővárosi Közgyűlés. Ezzel kapcsolatban Tarlós István kifejtette, hogy szerinte az az eredmény született, amire elvileg számítani lehetett. „Ahogy olvasom és hallom, nem tettek javaslatot jogi, büntető, sem munkajogi lépésekre vagy más eljárások megindítására. Nem állapítottak meg semmi konkrét korrupciót. Lezárták ezt a nagyon hosszú, két és fél tartó, furcsa vizsgálatot. Azt igazságtalannak tartom, hogy a kutatás során összetolták a mi ciklusainkat a Demszky-kurzusokkal.”

A biodómmal kapcsolatban a volt főpolgármester úgy fogalmazott: ami ott folyik, az részben szerecsenmosdatás. Úgy hangzik, mintha a főváros erőltette volna a biodómot. Támogattuk az elképzelést, de szó sem volt róla, hogy erőltetnénk. Korábban ezzel kapcsolatban lapunknak Tarlós István rávilágított: Persányi Miklós már a kezdet kezdetén külön kérte, hogy saját maga bonyolíthassa le a biodóm megépítését, ezt mindenáron meg akarta csinálni, „állandóan agitált, és ódákat zengett” a projektről. – A biodóm lebonyolítását az ajánlatkéréstől a szerződéskötésen át, a tervezéstől a kivitelezésig és a számlák rendezéséig az állatkert mint ötletgazda saját kérésére vállalta, és senki sem erőltette rá – hangsúlyozta Tarlós István. Hozzátette: az állatkert a Fővárosi Közgyűlés által tárgyalt, jóváhagyott és aláírt megállapodásban részletesen taglalva kapta meg a teljes feladatot, jogokkal, kötelezettségekkel, felelősséggel, a kifizetések szabályosságát pedig az Enviroduna rendszeresen ellenőrizte. Szerinte Persányi egyszerűen túlméretezte a projektjét.

A teljes interjú a Metropol honlapján érhető el.

Borítókép: Tarlós István (Fotó: Kurucz Árpád)