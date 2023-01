Az MSZP már a választásokra készül

A Magyar Szocialista Párt minél több önkormányzati mandátum megszerzésében érdekelt, ezért megkezdték a felkészülést a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választásokra

– jelentette be a párt társelnöke online sajtótájékoztatón vasárnap. Komjáthi Imre közölte azt is: az önkormányzati választások esetében, ahol nincs megállapodás, továbbra is az előválasztást tartják a megfelelő megoldásnak.