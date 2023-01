Gyanúsítottként hallgatták ki a taxikártyabotrány miatt Nemes László DK-s képviselőt

A Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy Nemes László 2,6 millió forintért tankolt üzemanyagot 2019 ősze óta Skoda Octaviájába. A Gyurcsány-párti politikusnak egy dízeles Skoda Octaviája van, de volt idő, amikor benzinre is költött, nem is keveset. A dízeles Skoda Octaviának a gyártó tájékoztatása szerint 50 literes a tankja, ám a politikusnak ugyanakkor sikerült időnként többet, akár 57 litert is beletöltenie.