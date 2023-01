Karácsony azt állítja, hogy még mindig nem hallott a gyanúsításokról + videó

„– Tájékozódott már a Városháza-gate ügyben történt gyanúsításokat illetően?

– Nem.”

– Karácsony Gergely először röviden válaszolt a Mediaworks kérdésére. Azt állítja, hogy november óta még mindig nem hallott arról, hogy több gyanúsítás is történt a Városháza feltételezett eladása körüli botrányban. Pedig, mint kiderült, az ügynek egyelőre három gyanúsítottja is van, kettőt pedig meg is nevezett az Origó. Az egyik gyanúsított Berki Zsolt, aki semmilyen hivatalos pozíciót nem tölt be. Róla egyébként Barts Balázs, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy egy nagyon „aktív ingatlanközvetítő”, és még azt is elismerte, hogy többször tárgyalt vele ingatlanok értékesítéséről. Ennek ellenére Karácsony Gergely most megint a következőkkel hárította a kérdéseket:

Az én kollégáim erkölcsi integritásáért tűzbe teszem a kezem. Úgyhogy az, hogy valakik, valahol, valamiről beszélnek, az nem ránk tartozik. A Városházán nincs ilyen ügy.

Az ügy másik gyanúsítottja egyébként Berki Zsolt testvére, Berki József. Arra, hogy Berki Zsolt miért is mozoghat ilyen otthonosan baloldali körökben, magyarázat lehet, hogy testvére, Berki József a néhai Kiss Péter MSZP-s miniszter mellett dolgozott.

Egy álarcos alak 2021 őszén olyan hanganyagokat hozott nyilvánosságra, amelyekből az derült ki, hogy a rendkívül értékes Városháza épületegyüttest és a hozzá tartozó telket titokban el akarták adni. Az ingatlan kapcsán nemcsak orosz, hanem olasz, amerikai és izraeli befektetőknél is házaltak. Annak ellenére, hogy a rögzített beszélgetések alapján egy olyan kép rajzolódott ki, hogy a fővárosban jutalékos rendszert működtetett egy jól körül határolható kör, Karácsony Gergely a nyilvánosságra került felvételekről a következőket mondta:

„Sz…rok rá, hogy mi van a hangfelvételeken.”

