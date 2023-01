Karácsony három elvesztegetett éve

– Karácsony Gergely ismételten európai és országos szinten moralizál, miközben saját munkájára nem fordít kellő figyelmet, az elhibázott döntéseire nem ad magyarázatot. Pedig a budapestieknek hosszú listájuk van a hibás városvezetésből fakadó problémáikról – reagált lapunk megkeresésére a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a főpolgármester újévi videóüzenetével kapcsolatban.

Karácsony Gergely 15 perces újévi köszöntőt mondott, és pezsgő helyett teával köszöntötte követőit, mert szerinte az melegséget áraszt. A Facebook-videóban Karácsony Gergely többek között kifejtette, hogy a magyarok gyakran hozzáteszik az újévi jókívánságokhoz azt is, hogy legyen békés év is. Hangsúlyozta: ezt eddig megszokásból mondtuk, most viszont súlya is lett, amit az áldozatok, a könnyek, a nélkülözés ad meg. Mindaz, ami Ukrajnában sok millió ember hétköznapjává vált az orosz zsarnok háborús agresszió­ja ­miatt – fogalmazott a főpolgármester. Karácsony Gergely az újévi köszöntőjében arra is kitért, hogy szerinte 2023-nak az újrakezdés évének kell lennie.

Mint fogalmazott: Ki kell használni, hogy recseg-ropog körülöttünk a háború, energiakrízis, klímaválság által sújtott globális kapitalizmus, illetve hogy a felelős vezetők felteszik a kérdést, hogy mit rontottunk el, és hogyan kellene másféleképpen folytatnunk.

– Az a kijelentés, hogy 2023 az újrakezdés éve legyen, különösen annak fényében visszatetsző gondolat, hogy az ötéves hivatali ciklusának harmadik évében fogalmazza meg. Magyarán szólva: ez egy beismerés arról, hogy Karácsony Gergely három elvesztegetett évet tudhat maga mögött – emelte ki erre reagálva Wintermantel Zsolt.

Karácsony Gergely újévi beszédében kitért arra is, hogy szerinte a politika nem szólhat csak a hatalomról, a manipulációról és a társadalom megosztásáról. A politikának nem embereket, csoportokat, ellenségképeket, érdekeket kell folyton egymással szembe állítania, a politika legfontosabb kérdése az kell, hogy legyen, hogy elválassza egymástól azt, ami helyes és ami helytelen – elmélkedett a főpolgármester. Mint mondta, számára a 2022-es év legszomorúbb tapasztalata az volt, hogy milyen hatékonyan tud működni a „végtelenül primitív és hazug propaganda”.

Wintermantel Zsolt erre a kijelentésre úgy reagált: meglepő, amikor Karácsony Gergely propagandáról értekezik, hiszen ha van megválasztott tisztségviselő, aki kilencven százalékban beszél és csak tíz százalékban cselekszik, az éppen ő. Hosszan beszélni a semmiről, ez igazán Karácsony Gergely-i teljesítmény.

Karácsony Gergely az újévi köszöntőjében azt ígérte, 2024-ig húszezer fát ültetnek el, még több Bubi-állomást építenek és a Városháza park felújításának részeként jövő nyáron ismét működhet a Merlin Színház. Az is célja, hogy az évtized végére a budapesti közszolgáltatások energiafüggetlenek legyenek. Beszédét azzal zárta, hogy a városokat régen fallal vették magukat körül, hogy megvédjék értékeiket és elveiket, most viszont le kell bontani a falakat, és hidakat építeni helyettük. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: – Karácsony Gergelynek azt kívánom, hogy szeresse jobban Budapestet, mert a fővárosnak valódi tettekre, cselekvő vezetőre és olyan hidakra van szüksége, amelyeken mindenki közlekedhet!