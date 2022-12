„Meggyőződésem, hogy Karácsony Gergely nem szereti Budapestet”

Olcsó szlogenek szintjén

Láng Zsolt országgyűlési képviselő, a Közép-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Fidesz budapesti választmányának elnöke lapunk megkeresésére kifejtette: a főpolgármester megválasztása után kifüggesztett pár jelszót a városháza dísztermében, olyanokat, hogy Budapest mindenkié, Budapest szabad és zöld. Sajnos mostanra teljesen egyértelmű, hogy a városvezetés tevékenysége döntően a szlogen szintjén befejeződik, és nem követhető, hogy milyen koncepció, jövőkép alapján alakítják a mindennapjainkat.

– Nem értem, miért kötnek sorozatban szabálytalan közbeszerzéseket, amelyek után mára több száz milliós bírságot fizettek ki. Nem értem, miért hagyják, hogy egyre szemetesebbek és koszosabbak legyenek a közterületek, miért jó az autósok folyamatos ellehetetlenítése reális alternatívák nélkül – emelte ki Láng Zsolt. Kifejtette: várják egy komplex közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozását és megvitatását a szakmai szervezetekkel, a budapesti közlekedést használókkal. Olyan jövőbeni tervezést, amelyben jól megférnek egymás mellett a tömegközlekedést és az autót használók, valamint a kerékpárosok. Szerinte nem attól lesz zöld valaki, ha odaláncolja magát egy fához vagy biciklivel fényképezik, hanem például attól, hogy minimalizálja a dugókat, ezáltal az araszoló autók kevésbé szennyezik a város levegőjét. Láng Zsolt lapunknak úgy fogalmazott: gyakran az az érzése, hogy Karácsony Gergelynek elképzelése sincs, mi lenne a feladata városvezetőként.

– Nemcsak hogy nem készülnek saját tervek, sajnos az előző ciklustól megörökölt, jól előkészített és forrással rendelkező beruházásokat is el tudták rontani. Több hónapos csúszással, csökkentett műszaki tartalommal, de drágábban készült el például a Blaha Lujza tér. Az eredeti tervekből kivették és így meg se épült a kávézóval és kiállítótérrel egybekötött új közösségi tér vagy a fedett buszváró. Nem épült lift, így az akadálymentes lejutás a metróba nem lehetséges. A Lánchidat a napokban úgy adta át a főpolgármester, hogy szintén jóval drágább lett az eredeti tervekhez képest, az ígéretek szerint pedig egy év múlva készül el véglegesen. Jelenleg sem az autósok, sem a gyalogosok nem használhatják. A kormány anyagi támogatására számítanak, mindeközben nem tartják be az aláírt megállapodásokat. Ez nem korrekt

– hangsúlyozta a kormánybiztos, hozzátéve: még akkor sem, ha nehéz időszakot élünk, éppen csak kilábaltunk a Covidból, szomszédunkban kitört a háború, az elhibázott szankciók miatt pedig súlyos energiaválsággal küzdünk. – Ebben a helyzetben még több higgadtságra, párbeszédre és feszes koncepciókra van szükség. Ha azonban mindeközben nem gondolkodik Budapest vezetése azon, hogy mik a következő évek, évtizedek konkrét tervei, víziói a fővárossal, beleértve a lassan teljesen összenövő agglomerációt, akkor történelmi lemaradásba kerülünk a környező nagyvárosokkal szemben – emelte ki Láng Zsolt.

Elkötelezve a fővárosért

– A kormány mindig elkötelezett volt a főváros fejlesztésében. Nem véletlen, hogy 2010 és 2021 között 2300 milliárd forint értékű állami fejlesztés valósult meg Budapesten, és azóta is legalább évi 200 milliárd forint állami forráskihelyezés történt és történik futó projektekre. Ennek ellenére a politikai viták okán gyakran érzem magam is, hogy a hazai ellenzék előretolt baloldali lőállásnak használja a fővárosi többségét. Ez jelentősen megnehezíti az együttműködést és az értelmes, előremutató vitákat. Az biztos azonban, hogy a kormány és a Fidesz fővárosi csapata mindig elkötelezett partnere marad a budapestieknek, mindenben együttműködik, ami az általunk annyira szeretett főváros érdekében történik – szögezte le a fővárosi választmány elnöke. A Fidesz budapesti helyzetével kapcsolatban kifejtette: bizakodó a jövőre nézve. – Egyrészt a tavaszi választási eredmények is bebizonyították, hogy a fővárosban jelentősen szűkült az olló a Fidesz–KDNP és a baloldal között. A számok világosan beszélnek:

a Budapesten elért szavazatok nélkül nem lett volna újabb kétharmad. Tavasz óta is érzékelhető a politikai támogatottságunk erősödése, az eddigi a tizennégy időközi önkormányzati választásból tízben tudott győzni a jelöltünk, a legutóbb például olyan pesterzsébeti körzetben, ahol a rendszerváltás óta még soha

– értékelt Láng Zsolt, aki szerint 1990 óta a legsikeresebb évtized az volt a főváros életében, amikor egyszerre jobboldali volt a kormány és a fővárosi közgyűlési többség is. – A városával foglalkozó főpolgármester, javuló szolgáltatások, rendezettebb közterületek és komoly, összehangolt fejlesztések jellemezték ezt az időszakot. Célunk, hogy 2024-ben ismét bizalmat kapjunk egy hasonló színvonalú munkára – hangsúlyozta lapunknak a kormánybiztos.