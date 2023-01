Novák Katalin személyesen köszöntötte Kern Andrást

Isten éltesse a ma 75 éves Kern Andrást!

– írta Novák Katalin, hivatalos közösségi oldalán megosztott bejegyzésében, melyben megtisztelőnek nevezte, hogy az esti előadás után személyesen is felköszönthette.

Köszönjük, Művész úr!

– olvasható a bejegyzésben.

A 75. születésnapját ünneplő színészlegenda alakításait számtalan alkotás őrzi a Nemzeti Filmintézet streamingplatformján, amelyek közül A miniszter félrelép, a Ripacsok és a Szabadíts meg a gonosztól csütörtöktől vasárnapig díjtalanul megtekinthető.

Az eredetileg filmrendezői pályára készülő művész gimnazistaként osztálytársával, a későbbi filmoperatőr Edelényi Jánossal készített Mi lesz? című rövid játékfilmjükkel nyerték meg a XIII. országos amatőrfilm-fesztivált. Már tízévesen szerepelt a Kaland az állatkertben című rövidfilmben, aztán más szerepekre is hívták.

Röviddel ezután már országos hírnévre tett szert, amely tovább nőtt, amikor a másik osztálytársával, Pintér Gáborral előadott színészparódiákkal 1962-ben elsők lettek a Magyar Televízió Ki mit tud? vetélkedőjén. A sikersorozat folytatódott: a Vígszínház akkori igazgatója, Várkonyi Zoltán – aki zsűritagként már ismerte – meghívta Arthur Miller Közjáték Vichyben című drámájának kamasz szerepére, és harmadikos gimnazistaként olyan partnerekkel léphetett színpadra, mint Latinovits Zoltán, Darvas Iván és Benkő Gyula. Bár Kern továbbra is rendező szeretett volna lenni, de érettségijének évében a Színház- és Filmművészeti Főiskolán nem indítottak ilyen osztályt, ezért a színész szakra jelentkezett. 1970-ben diplomázott, és rögtön a Vígszínház társulatához szerződött, amelynek azóta is tagja.

Kern András a magyar színjátszás egyik legnépszerűbb, legtöbbet foglalkoztatott művésze, akinek sajátos karaktere, fanyar humora, bensőséges játékstílusa tudatos szerepfelépítéssel párosul. Százharmincnál is több darabban szerepelt, alakította Raszkolnyikovot a Bűn és bűnhődésben, Svejket, III. Richárdot, Willy Lomant Az ügynök halálában, Rank doktort a Nórában, Peacockot a Koldusoperában, Yossariant A 22-es csapdájában. A Vígszínházban és a Pesti Színházban jelenleg is több darabban lép színpadra, például Hanoch Levin Az élet mint olyan című tragikomédiájában, Az egy szerelem három éjszakája című zenés drámában, Florian Zeller Az apa című „keserves bohózatában”, a legendás Kabaré című musicalben, valamint szerepel Woody Allen több mint harminc éve futó Játszd újra, Sam! című darabjában is.

Vendégként fellép más színházakban is, többek között a Játékszínben Agatha Christie A vád tanúja című darabjában, a Belvárosi Színházban több produkcióban is, így Richard Baer Hitted volna? című drámájában, Stephen Sachs Valódi hamisítvány című vígjátékában és Eberhard Streul A kellékes című monodrámájában.

Számos filmben és tévéjátékban szerepelt, a legemlékezetesebbek: a Régi idők focija, a Ripacsok, Az elvarázsolt dollár, a Meseautó, a Csocsó, az Egy szoknya, egy nadrág. Bujtor István Ötvös Csöpi-filmjeiben ő volt Kardos doktor, a kétbalkezes nyomozó. A miniszter félrelép című filmvígjátékot közösen rendezte Koltai Róberttel, a Sztracsatellának nemcsak főszereplője, hanem forgatókönyvírója és rendezője is volt. 2016-ban mutatták be Gondolj rám című filmjét, amelynek rendezése mellett a főszerepet is eljátszotta.

Rendszeres vendége volt a Rádiókabarénak, itt hangzottak el frenetikus sikerű, legendássá vált számai: a Taxi, a Halló, Belváros (benne a levehető ajtós NDK turmixgép) vagy az Evőolimpia. Sok emlékezetes szinkron is fűződik nevéhez, az Annie Hall sikere óta ő Woody Allen állandó magyar hangja, de jobban szereti, ha a magyar Woody Allen helyett inkább Kern Andrásként emlegetik.

1985 óta több lemeze is megjelent: Kern (1985), Ez van (1989), Engem vársz (1998), Mi van velem? (1999), Üvegtigris és üveggyöngy (2000), Khernádi (Hernádi Judittal, 2001), A Lövölde tértől a Szardíniáig (válogatás, 2002), Semmi baj... (2010). 2002-ben adták ki az Elfogtunk egy levelet című kötetét, Bárdos András könyvet írt róla Kern András. Ezt nem lehet leírni! (2012) címmel. Hangoskönyveken is hallható, többek között Lázár Ervin-meséket, Rejtő-regényeket, Harry Pottert és Hrabal Sörgyári capriccióját tolmácsolja.

Művészi munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, többek közt 1978-ban Jászai Mari-díjat kapott, 1989-ben érdemes, 2003-ban kiváló művész, valamint a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lett. 1995-ben megkapta a Karinthy-gyűrűt, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2004-ben a Déri János-díjat, 2007-ben a Páger Antal-színészdíjat, ugyanebben az évben Kossuth-díjjal tüntették ki sokoldalú művészi munkásságának elismeréseként. 2010-ben a Pro Urbe Budapest díjat, 2011 szeptemberében a nyíregyházi Vidor Fesztivál életműdíját vehette át. 2020-ban Ruttkai Éva-emlékgyűrűt kapott Az apa című előadásban nyújtott alakításért, ezért a szerepéért 2021-ben Ajtay Andor-emlékdíjjal is jutalmazták.

Hetvenötödik születésnapját január 28-án a KERN című koncerttel ünnepli a Vígszínházban, amelyen több népszerű művész is partnere lesz.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök és Kern András színész (Forrás: Facebook)