Nem maradt el a Portik-show

Ma is vitával kezdődött a tárgyalás, miután Portik Tamás a bírót kétszer is elfogultsággal vádolta meg. Póta Péter erre közölte: ha ezt fenntartja, akkor indoklással együtt nyolc napon belül indítványt kell benyújtania. Portik nyolc napnál több időt kért, mivel az ügyvédjével egyeztetnie kell. A bíró felhívta a figyelmét, hogy az indítványt a bíróságnak egy másik tanácsa értékeli és ez több hetet is igénybe vehet. Ám megalapozottnak találják az elfogultsági kérelmét, akkor az ügyet elveszik tőle, és helyette más bírót jelölnek ki. Portik erre azt mondta: „ismerve a bíróságot, a bíró úrnak nem kell idegeskednie, nem veszik el tőle az ügyet”. A bíró azt felelte: „Nem idegeskedem.”

Ezt követően dr. Pappné dr. Jenei Andrea, a vádat képviselő ügyész fejtette ki az álláspontját miszerint Portik Tamás nyújtja a pert, emiatt vonultatja fel sorrendben a negyedik ügyvédet. Szikinger István, Takács Gergely, Icsu Róbert után legutóbb Vincze Tamást kérte fel, így mindannyiszor a kirendelt védőt kizáratta az eljárásból, az általa felkért újabb és újabb ügyvédeknek pedig rendre felkészülési időt kér. Ezzel az ügyésznő szerint sérti a tisztességes joggyakorlást. Portik erre kijelentette: az ügyésznő valótlant állít, ő nem hátráltatja a pert.