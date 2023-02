Gyurcsány megfenyegetett: tönkretesz, ha nem csinálom azt, amit mond

A Szolidaritás Budapesten szeretne listát állítani, ehhez minimum 12 kerületben el kell indulniuk, a terveik szerint főpolgármester-jelöltet is állítanának. Kérdésünkre, hogy Székely lenne-e az aspiráns, az elnök hárított: „vannak ambíciók a szervezeten belül is, de egyelőre arról szeretnénk beszélni, hogy mit gondolunk Budapest jövőjéről”. Hozzátette: többek között Szolnokon, Miskolcon és Kaposváron is indulnának, de egyes borsodi falvakban is lesznek jelöltjeik. A kampányfinanszírozást illetően az elnök hangsúlyozta: adományokból és a saját pénzükből fognak korteskedni.

Felvetésünkre, hogy esetleg negatív visszhangja lehet elindulásuknak a baloldali pártok között, Székely Sándor kiemelte: mindez nem érdekli őket. Már csak azért sem – tette hozzá az elnök –, mert az elmúlt évtizedben számos pártnak a kampányában aktívan segített a Szolidaritás Mozgalom.

– Aztán sem az önkormányzati választás, sem az EP-választás kapcsán nem voltak hajlandók velünk megállapodni, a politikai mozgásterünket is szűkítették és amikor ebből elkezdtünk kicsúszni, akkor Gyurcsány Ferenc felhívott és megfenyegetett, hogy ha nem csinálom azt, amit ő mond, akkor tönkretesz erkölcsileg és anyagilag is

– mondta Székely Sándor a DK-val való együttműködésük végét illetően. A Szolidaritás Karácsony Gergelynek is segített az önkormányzati előválasztások során, majd a támogatás megköszönése után a gesztus viszonzatlan maradt. – A zöld főpolgármester legfontosabb programpontja, hogy lezárja a körutat biciklisávval. Ez rendben is lenne, ha megépülne a külvárosokban rengeteg P+R parkoló, ha jól meg lenne szervezve a városba való be- és kijutás, tehát mondjuk egy évtizedes távlatban át kellene alakítani a várost, és utána a végén lehetne azon gondolkodni, hogy a belváros legbelsejébe hova kezdjük el felfesteni a kerékpársávot – jegyezte meg Székely Sándor.

Az ellenzéki pártokra kitérve, a Szolidaritás vezetője szerint elkeseredett lépés volt a Momentum részéről Donáth Annát ilyen hamar visszahozni a színpadra, Székely Sándor értesülései szerint azonban olyan rosszak a támogatottsági adatok, hogy az őszre tervezett Donáth-rajtot előbbre kellett hozni. Az elnök egyetértett megállapításunkkal, hogy ez a beszéd az útkeresésről szólt.

Ami igazán a problémájuk, hogy ugyanazt gondolják a világról, mint a Demokratikus Koalíció, ugyanabból a közegből is érkeztek a Momentum politikusai, így óriási különbség nem lesz a két párt között

– vélekedett a Szolidaritás vezetője.

– A pártlogikában utazó ellenzéki törzsközönségnek a mondása ez: aki nincs velünk, az ellenünk van – értékelte Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédének legfontosabb gondolatát Székely Sándor. A civil szervezet elnöke hozzátette: a Demokratikus Koalíció azzal a problémával fogja szembetalálni magát, hogy ez egy egyre szűkülő közönség.

MOZGALOMTÖRTÉNET. 2011-ben alapította tíz magánszemély, akiknek célja a kormány elleni fellépés volt. 2012-ben csatlakoztak a Bajnai-féle Együtt 2014 Mozgalomhoz, amely végül párttá alakult. Érdekesség, hogy Kónya Péter, a mozgalom alapítója 2018-ban hátat fordított a politikának, és ma kocsmát üzemeltet Velemben. Székely Sándor 2014-től megválasztott elnöke a Szolidaritásnak. A 2018-as választáson a Demokratikus Koalícióval indultak közösen, amelynek eredményeként a politikus négy évre parlamenti képviselő lett, előbb a DK frakciójában, majd függetlenként. A 2022-es választásokon a Szanyi Tibor nevével fémjelzett ISZOMM-mal közösen indultak. Székely Sándort 2023-ban újabb két évre elnökké választotta a mozgalom.

Borítókép: Székely Sándor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) országgyűlési képviselője (Fotó: Éberling András)