Hollik István: A dollárbaloldalt és a véleményüket is megvették 4 milliárd forintért

Hollik István emlékeztetett arra is, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és felesége, Dobrev Klára is azt nyilatkozta korábban, hogy hozzájuk biztosan nem érkezett ebből a pénzből. Azóta pedig kiderült, hogy a Gyurcsány Ferenc egyik képviselőjelöltjének cége is kapott több millió forintot, méghozzá kampányesemények szervezésére.

Egyúttal arra szólította fel Gyurcsány Ferencet, a baloldal valódi vezetőjét, hogy adjon választ arra, honnan jött a pénz. István kérdésre válaszolva azt mondta: Brüsszel és a nemzetközi baloldal „ott hallgatja agyon ezt az ügyet, ahol tudja”.

A kormánypárti politikus szerint Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti európai parlamenti (EP-) képviselő azon állítása, miszerint „a magyar kormány szervei, a titkosszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak”, beleillik abba a sorba, hogy mindenfajta jogalap és bizonyíték nélkül "hihetetlenül sértő és minden alapot nélkülöző" vádakat fogalmaznak meg Magyarországgal szemben.

Hollik István egy másik felvetésre jelezte, hogy a dollárbaloldal ügyében a titkosszolgálati vizsgálat még nem zárult le, valamint több más állami szerv is vizsgálódik. Úgy vélte, hogy ha be is bizonyosodnak a vádak, akkor sem lesz semmilyen következménye annak a baloldalon, ahogy az elmúlt 20 évben semminek – köztük Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének – sem volt következménye.

Borítókép: Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)