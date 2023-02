Parkolás és elszabadult indulatok

– A II. kerület sem járt sokkal jobban az új zónák bevezetésével. Semmilyen könnyítés nem történt, csak pár utcával arrébb került a baj – foglalta össze lapunk megkeresésére a parkolási reform következményeit Gór Csaba (Fidesz–KDNP) II. kerületi önkormányzati képviselő.

Elmondása szerint olyan indulatokat vált ki az emberekből az új zónabővítés, ami nemegyszer fizikai inzultusokba torkollik, gumikat szúrnak ki, elszabadulnak az indulatok. Erre a jelenségre a polgármesternek az a válasza, hogy majd szakértőkkel megvizsgálja, mit lehet tenni.

– Egy felelős vezetőnek viszont az új parkolási rendszer megszavazása és bevezetése előtt kellett volna ezeket megvizsgálni – vélekedett Gór Csaba.

Mint megírtuk: Budapest külső részeit bünteti a Karácsony Gergelyék által bevezetett új parkolási rendszer, amelyet szeptembertől vezettek be a fővárosban. A parkolási díjakat radikálisan megemelték, a fizetős zónákat pedig bővítették, ami újabb problémákat okozott városszerte, így a II. kerületben is. Az új rendszer bevezetését a kerület baloldali polgármestere, Őrsi Gergely (Momentum–DK–MSZP–Párbeszéd–LMP) is megszavazta.