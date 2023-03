Gulyás: A cél, hogy hazánk az Európai Unió legfejlettebb öt országa közé tartozzon

– Magyarország az elmúlt évben is folytatta a felzárkózást, a baloldali gazdasági szakértők károgása és a jegybanki vélemények ellenére az európai uniós átlag 75 százalékáról 77 százalékára emelkedett a magyar GDP – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken, Budapesten újságíróknak az Eurostat legfrissebb jelentésére reagálva.

A jegybankelnök által megfogalmazott kritikákra is válaszolt Gulyás Gergely Fotó: Kovács Tamás

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az a folyamat, ami a 2010-es kormányváltással megindult, folytatódik.

Tíz év alatt több mint tíz százalékkal közeledtünk az Európai Unió átlagához

– tette hozzá a tárcavezető, aki szerint ez azt mutatja, hogy a magyar gazdaság ellenálló-képessége még nehéz és válságos időszakokban is kifejezetten jónak mondható.

– Jó hír ez különösen azért, mert ezek szerint a magyar gazdaság ellenálló képessége válságos, nehéz időszakokban is erős. Bizakodásra adnak okot a foglalkoztatottsági adatok is, Magyarországon csaknem 4,7 millió ember dolgozik, 26 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt, miközben a cégeknek megterhelést jelent az energiaráemelkedés is. A közgazdaságban a számok döntik el a vitákat, nem azoknak lett igazuk, akik ezzel ellentétes folyamatokat jósoltak – fejtette ki Gulyás Gergely.

Kijelentette: Magyarország tartja a lépést az közép-európai régióval, és csökkenti a hátrányát azokkal az országokkal szemben, amelyek évtizedek óta az Európai Unió tagjai,

a cél pedig az, hogy hazánk az Európai Unió legfejlettebb öt országához tartozzon.

Borítókép: Gulyás Gergely sajtótájékoztatója (Fotó: MTI/Kovács Tamás)