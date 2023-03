Nem csak a költséghatékonyság miatt népszerű a magyar vasút

Az idén talán az a legnagyobb változás a vasúti személyszállításban – aminek a fontosságát az is jelzi, hogy a miniszterelnök jelentette be az évértékelőjén –, hogy május elsejétől vármegye- és országbérletekkel is utazhatunk Magyarországon.

Mosóczi László szerint az utas és a szolgáltató felől nézve is fontos mérföldkő ez. A vezérigazgató szerint szakmai szempontból az új díjtermékekkel valósul meg a tarifaközösség Magyarországon, legalábbis a helyközi közlekedésben. Hozátette: a MÁV és a Volánbusz egyesülése után ez az első olyan termék, amely az ország minden sarkában képes megmutatni, milyen előnyök rejlenek az integrációban.

Az utas számára pedig nemcsak érdemi megtakarítás az egységes, helyközi autóbuszra és vonatra egyaránt érvényes bérlet, de egyszerűbbé teszi az utazás megtervezését és lebonyolítását is

– értékelt.