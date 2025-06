Uniós adófizetői pénzen élvezheti a luxust Annalena Baerbock

Annalena Baerbock volt német külügyminiszter szeptembertől az ENSZ Közgyűlésének elnökeként folytatja pályafutását, de nem az ENSZ, hanem Berlin költségvetésének terhére. Bár a poszt inkább ceremoniális jellegű, és az elnök nem tartozik az ENSZ alkalmazottai közé, a hivatal betöltésével járó teljes költségcsomagot a küldő államnak, vagyis Németországnak kell fizetnie. A költségek közvetve az Európai Unió polgárait, így a magyar adófizetőket is terhelik.

Annalena Baerbock (balra) továbbra is az uniós adófizetők pénzén fog élni

Fotó: AFP

Jó fizetés, kevés munka

Baerbock az ENSZ elnöki posztját annak ellenére szerezte meg, hogy az eredeti német jelölt a nemzetközi tapasztalattal rendelkező Helga Schmidt lett volna. A zöldpolitikus – akinek nevéhez számos diplomáciai és kommunikációs baklövés fűződik – kormányzati hátszéllel és a kabinet gyorsított döntésével előzte meg riválisát.

A „Frühstücksdirektor” („reggelizőigazgató”) gúnynévvel is illetett posztért a német külügyminisztérium B9-es besorolás szerinti bért állapított meg Baerbock számára, ez havi bruttó 13 300 eurót jelent, ami éves szinten 160 ezer euró körüli fizetés.

Ezen felül lakhatási és egyéb juttatásokra is jogosult, mivel az ENSZ székhelye, New York City a világ egyik legdrágább metropolisza. A belvárosi lakások bérleti díjai akár a berlini árak háromszorosát is elérhetik. A zöldpárti politikus két kiskorú lányát is magával viszi az Egyesült Államokba, akik valószínűleg nem állami, hanem nemzetközi vagy magániskolában fognak tanulni, ezek tandíja évente akár 50–70 ezer dollár is lehet gyermekenként. Bár hivatalosan nem közölték, ki állja ennek költségeit, a német sajtó szerint könnyen elképzelhető, hogy ezt is az adófizetők pénzéből fedezik.