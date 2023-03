Nem füstös szobában alkudoznak a támogatásokról

– Csökken a lemorzsolódás mind a hazai, mind a külföldi hallgatók esetében – jelentette ki Csák János kulturális és innovációs miniszter egy minapi háttérbeszélgetésen. Hozzátette,

a külföldieknél megvizsgálták, vajon tényleg igaz-e az a kritika, hogy a harmadik világból nem is tanulási céllal érkeznek, és mint az kiderült, a Nigériából vagy a Svédországból jövők lemorzsolódása ugyanakkora.

– Ebből következően nem világrész-specifikus dologról van szó, hanem ez a világban mindenütt előfordul – mutatott rá a miniszter. Hozzátette: a csökkenő lemorzsolódást annak tudja be, hogy az alapítványi, az egyházi és az állami egyetemek egyaránt sokkal több gondot fordítanak az úgynevezett „diákjólétre", azaz arra, hogy ha a diákok már az adott intézményben tanulnak, akkor jól is érezzék magukat. Úgy fogalmazott: ennek általános tanulsága, hogy az alapítványi egyetemeknél van egy nagyon erős versenynyomás, melyik a jobb. – Bár nem látják egymás számait, de azt igen, hogy ki milyen témában megy előre, ami versenyre késztette az állami és az egyházi egyetemeket is, amelynek köszönhetően igazi versenyhelyzet alakult ki – emelte ki.