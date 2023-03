Hankó Balázs: Egyre versenyképesebb és vonzóbb a magyar felsőoktatás

Egyre versenyképesebb és vonzóbb a magyar felsőoktatás, idén 27 százalékkal többen jelentkeztek egyetemre és főiskolára, mint tavaly

– mondta Hankó Balázs felsőoktatásért és innovációért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára szerint a nemzetköziesítés terén is nagyot léptünk előre, hiszen ma már 42 ezer külföldi hallgató tanul a magyar felsőoktatási intézményekben, amelyek egyre jobb helyezéseket érnek el a világranglistákon. Emlékeztetett, hogy tavaly már tizenegy magyar egyetem került be a világ legjobb öt százalékába, vagyis 28 ezer egyetem közül a legjobb 1400 közé.

A rangsorokról Hankó Balázs elmondta, hogy azok összeállításakor többek között az oktatói és hallgatói környezetet, a képzési szerkezetet, a tudományos eredményességet, a vállalati bevételek bevonzását és a reputációt vizsgálják. Az államtitkár úgy értékelte, hogy a felvételi adatok egyértelműen visszaigazolják a magyar felsőoktatás sikerességét.

Beszámolt arról is, hogy a versenyképesség további növelése érdekében a kormány – az egyetemekkel és a hallgatókkal történő konzultációkat követően – döntött a felvételi rendszer átalakításáról is. Ez két lépésben történik meg, egyrészt nagyobb szabadságot kaptak az egyetemek a felvételi paraméterek meghatározásában, másrészt szeretnék elérni, hogy a hallgatói létszám a magyar gazdaság, a magyar társadalom igényeire reagáljon. Hankó Balázs azt mondta: összesen öt célt tűzött ki a kormány, amikor a felvételit megújította. Az első, hogy nyisson a felsőoktatás, mert a munkaerőpiacnak több diplomásra van szüksége. A másik, hogy a jelentkezők megoszlása kövesse a gazdaság szerkezetét. A harmadik, hogy válasszák többen a vidéki intézményeket. A negyedik, hogy nyisson a felsőoktatás a régebben érettségizett fiatalok irányába. Az ötödik pedig, hogy a felsőoktatás érje el a hátrányos helyzetű régiókat is, és többen érkezzenek az egyetemekre a szakképzésből is.

A fentiek megvalósulásáról az államtitkár leszögezte: mind az öt célt teljesítették, jó irányba halad a felsőoktatás megújítása. Hozzátette: a Nyíregyháza–Miskolc–Debrecen tengelyen idén 38 százalékkal növekedett a jelentkezők száma, Dunaújvárosban hatvan százalékkal, Kecskeméten szintén hatvan százalékkal, Győrött pedig negyven százalékkal felvételiztek többen, mint az elmúlt évben.

Az államtitkár előrelépésnek nevezte továbbá, hogy növekszik a műszaki, természettudományos pályára készülők száma, sőt megduplázódott – tavaly óta 15 ezerről harmincezerre változott – a harminc év feletti korosztályból jelentkezők száma is. A legidősebb felvételiző a mostani eljárásban 75 éves. Hankó Balázs kitért arra is, hogy igaztalanul támadják a magyar modellváltást, de a jelentkezők nem ezekre az igaztalan támadásokra hallgattak, hanem a magyar felsőoktatás sikereire. Hozzátette: a jelentkezők 62 százaléka modellváltott felsőoktatási intézménybe adta be a jelentkezését.

