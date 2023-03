César Hidalgo: Vezető egyetem lehet a Corvinus Európában

– Jól szervezett, nyitott és összehangoltan halad a kitűzött céljai felé a modellváltásnak köszönhetően a Budapesti Corvinus Egyetem – jelentette ki lapunknak César Hidalgo. A világhírű mesterségesintelligencia- és adattudomány-kutató pozitív benyomásokat szerzett arról, hogy az egyetemen mindenki ugyanazt azt a célt akarja elérni: nemzetközi elismertséget a Corvinusnak. Emellett azt akarják, hogy a hallgatók jó tanulási tapasztalatokkal gazdagodjanak, továbbá olyan készségeket sajátítsanak el, amelyekkel megállják a helyüket a munkaerőpiacon – fejtette ki, és hozzátette: segíteni akarnak a nemzetközi tudósok idecsábításában, javítani akarják a Corvinuson végzett kutatás hatásfokát.

A mesterséges intelligencia segít a gazdaság megértésében a világhírű tudós szerint. Fotó: Kurucz Árpád

Fiatal tehetségek a középpontban

Kijelentette: szeretné beindítani a fiatal kutatók karrierjét, mert úgy látja, sok tehetség van az egyetemen, és fontos neki, hogy összekösse őket a megfelelő emberekkel.

Hangsúlyozta: az a tény, hogy ő most itt van, visszatükrözi az egyetem átalakulását, ami 2019-ben kezdődött, és lehetővé tette, hogy a Corvinus Kollektív Tanulási Központját az Európai Kutatási Térség programja (ERA-Chair) finanszírozza öt éven keresztül, amelynek célja az intézmény kutatási teljesítményének jelentős növelése.

Szerinte Magyarországról is lehetséges világszínvonalú kutatást végezni, és örömét fejezte ki, hogy ily módon is hozzá tud járulni az intézmény és a hallgatók jövőbeli sikereihez. Úgy fogalmazott, hogy öt éven belül a Corvinus vezető üzleti és gazdasági egyetem lehet Kelet-Európában, de akár az egész kontinensen. – Az egyetemet remekül irányítják, a vezetőség nagyon elszánt, hogy bevonzza a tehetséges diákokat és fejlessze a kutatási kapacitását, ezért úgy vélte, a Corvinus jó irányba halad. A még jobb kiteljesedés érdekében érdemes világszínvonalú szakembereket az egyetemre csábítani, amihez a feltételek adottak, különösen a Corvinus Institute for Advanced Studies keretében – világított rá.