Nem sokat tett hozzá az új vezetés a metrófelújításhoz

„Március 20-án két állomást is átadunk, ezzel pedig lehetővé válik, hogy újra a teljes vonalon közlekedjen a 3-as metró, pár hónapon belül pedig a Lehel tér és a Nagyvárad tér átadásával befejeződik a metrófelújítás. Az átadás előtt megnéztük a felújított és akadálymentesített Nyugati pályaudvar és Arany János utca megállókat, a két állomás közötti alagutat és a szellőzést biztosító főszellőző alagutat”– tette közzé a napokban a Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

Mint ismert, a 3-as metróvonal korszerűsítése azonban korántsem ment ilyen simán. Sok probléma merült fel a felújítás kapcsán, amióta a baloldali városvezetés átvette a projektet. Legutóbb tavaly decemberben írtunk arról, hogy több megálló átadása késik. – A kivitelezőkkel történt egyeztetések után sikerült egy új ütemtervet kialakítani. Bár a 3-as metróvonal felújításának befejezését 2023 márciusára terveztük, a megújult Nagyvárad tér és Lehel tér végül 2023 májusától fogadhat utasokat – nyilatkozta akkor a Népszava kérdésére a BKV. A lap 2021. októberi átadási határidőket és szerződésmódosításokat firtató kérdésére a cég azt válaszolta, hogy a Swietelsky Vasúttechnika Kft. által végzett kivitelezési munkák befejezésének szerződés szerinti határideje 2023. január 6., ekkor kezdődhet el a műszaki átadás-átvételi eljárás. Ezt követik a próbafutások, amelyek befejezésével megnyitható a vonal az utasok előtt.

A Világgazdaság beszámolója alapján szeptemberben írtunk arról is, hogy nem tudják tartani a legutóbb vállalt 2023. első negyedévi befejezést.

Bár akkor a főpolgármester azt állította, hogy ez nem igaz, a projekt hivatalos honlapján is ez a dátum szerepelt.

Amikor pedig ez kiderült, gyorsan törölték az időpontot a honlapról, és 2023. májusra módosították. Lapunk már 2021. októberben írt arról, hogy akár negyedévet is késhet a 3-as metróvonal átadása. A beruházás akkor még az eredeti, végső dátuma 2023 januárjára volt kitűzve, de már akkor látni lehetett, hogy 2023. március előtt az utasok nem használhatják teljes hosszában a metróvonalat. A késedelem okai között technikai, műszaki és szervezési problémákat is emlegettek. Fontos kiemelni, hogy az uniós támogatási szerződés szerint 2023. június 29-re a metró felszíni rendezésének is meg kell történnie, mert ha határidőre nem sikerül befejezni a munkát, a főváros tízmilliárdokat veszíthet el a projektre elnyert 172,7 milliárdos uniós forrásból. A 16 kilométer hosszú metróvonal felújítása még 2017 novembe­rében kezdődött el, vagyis a 3-as metró építkezésének megindítása nem a jelenlegi baloldali városvezetés érdeme.

A gigafelújításról a megválasztása után a főpolgármester az ATV-nek úgy fogalmazott: „A 3-as metró felújításánál tulajdonképpen már van egy pipa. Itt már elindultunk, van érvényes közbeszerzés, amelyet korábban hirdettek meg, most mi lezártuk, hogy ez menjen tovább. Itt alapvetően egyébként kormányzati pénzből történik ez a beruházás, a főváros, ami pluszforrást igényel ez, azt beleteszi, itt nem tudunk várni, miközben van azon vita, hogy ez a 3-as metró felújítás valóban annyira fontos-e, mint amennyi pénzt erre elköltünk, de ez egy örökölt helyzet, ezt csináljuk és ez megy tovább. […] Nem tudjuk megállítani már, és azt gondolom, hogy többet ártana a leállítás, mint amit használna, tehát ez sínen van, hogy ezzel a rossz szóviccel éljek.”