Tiszteletben kell tartani a szuverenitásunkat

– A tárgyalás és a delegáció munkája sikeres volt, hiszen elértük azt a célunkat, hogy egyenrangú párbeszédre kerüljön sor a kölcsönös tisztelet jegyé­ben – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Schaller-Baross Ernő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Svédországban és Finnországban tárgyaló magyar parlamenti képviselők küldöttségének a tagja, akit tegnap Finnországban értünk utol telefonon. Mint jelezte, Hende Csaba, többek között korábbi honvédelmi miniszteri tisztségére tekintettel kiváló vezetője volt a delegációnak.

A magyar parlamenti delegáció Svédországban és Finnországban tárgyalt a NATO csatlakozásokról. Fotó: Europress/AFP

– Azok az előzetes hírek, amelyek a magyar sajtóban is átfutottak, hogy a finnek nem szívesen látják a delegációt, nem bizonyultak igaznak – jegyezte meg a kormánypárti politikus. Visszautalt a magyar sajtót is bejárt hírekre, amelyek szerint Erkki Tuomioja, a finn parlament külügyi bizottságának alelnöke nagyon erős, kommunista ihletettségű szociáldemokrata politikusként, politikai megfontolásból tett egyes elutasító kijelentéseket. Az igazság azonban az, hogy a finn parlament elnöke, a külügyminiszter, valamint a külügyi kutatóintézet elnöke is fogadta a delegációt, magas szintű találkozókra került tehát sor. Schaller-Baross Ernő hozzátette: Svédországban ugyancsak találkoztak a parlament elnökével.

– A delegáció azért utazott a két országba, hogy tisztázzuk: Magyarország demokratikus rendszerét és alkotmányos szuverenitását, a magyar a választók akaratát tiszteletben kell tartani

– jegyezte meg az EP-képviselő, majd kiemelte, hogy nagyon jó és pragmatikus beszélgetéseket folytattak.