Átadták a Kárpát-medence első ökumenikus turistaútját a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnóton.

Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos, a KDNP frakcióvezető-helyettese az átadóünnepségen hangsúlyozta: a turistaút a lelkiségről, a természetről és az épített örökségről szól, ebben a sorrendben, hiszen szerinte

lehetnek csodaszép templomaink és természeti környezetünk, de ha kiveszik belőle a lelkiség, akkor hiába épült meg a turistaút.

Úgy fogalmazott, a vallásturizmus és a hat települést érintő útvonal is az Istennel, önmagunkkal, a turistatársainkkal, a helyiekkel, az évszázados örökséggel és kultúrával, valamint a múlttal és a jövővel való találkozásokról szól. Mint mondta, Európának ma óriási szüksége lenne arra, hogy visszataláljon azokhoz a zsidó-keresztény értékekhez, amelyek egykor naggyá tették a kontinenst.

A közelgő húsvéti ünnep kapcsán Nacsa Lőrinc a legfontosabb üzenetnek a reményt és a békét nevezte, hozzátéve: egyházaink hite és közösségteremtő munkája nélkül nem lesz béke, és nem lesz válságból való kilábalás.

A legfontosabb munkánk arról szól, hogy a jóisten üzenetét ne hagyjuk elveszni, mert Európa és Magyarország számára is a zsidó-keresztény értékek jelentik a jövőt

– hangoztatta a kereszténydemokrata politikus. A miniszteri biztos beszédének végén Szent II. János Pál pápáról megemlékezve azt mondta, szükség van a néhai egyházi vezető lelkiségére és gondolataira.

Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő beszédében kifejezte háláját mindazoknak, akik együtt dolgoztak a turistaútvonal létrejöttéért. Közölte: az útvonal megmutatja az embereknek az együvé tartozás sokszínűségét, és azt, hogyan bontsuk le a keresztény felekezetek közötti ellentéteket, és törekedjünk az egységre.

A liberális világ teljesen a saját képére akarja formálni az egész világot, Európát és benne Magyarországot is, ezért most kiváltképp fontos, hogy kitartsunk hitünk és értékeink mellett, fenntartsuk nemzeti identitásunkat és a keresztény Magyarországot

– fogalmazott Csöbör Katalin.

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke rámutatott arra, hogy a vármegye vallásturizmusa országos szinten is jelentős. Elmondta, az új turistaútvonal lehetőséget ad arra, hogy egymás vallási értékeit is felfedezzük, hiszen több vallás templomai és zsidó temető is van az útvonal állomásai között, hidat képezve a felekezetek között.

Üveges István, Arnót független polgármestere kifejtette, a turistaút az érintett települések vezetőinek összefogásával jöhetett létre. A gyalog, kerékpárral vagy autóval is bejárható, 17 kilométer hosszú útvonal a felsőzsolcai római katolikus templomnál indul. Érinti az arnóti evangélikus templomot, a sajópálfalai görögkatolikus templomot, a sajóvámosi zsidó temetőt, a sajósenyei ökumenikus templomot, és a boldvai református templomnál ér véget – ismertette. A polgármester úgy fogalmazott, aki hisz Istenben, az elmélyítheti ismereteit, aki nem, az a megismerés céljával járhatja be az útvonalat.

Borítókép: Nacsa Lőrinc vallásturizmusért felelős miniszteri biztos beszédet mond Arnóton. (Fotó: MTI/Vajda János)