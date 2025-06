Dánia drónvitorlásokat vet be a Balti-tengeren

Jacob Herbst, a Dán Kiberbiztonsági Tanács vezetője szerint is megfontolt döntésre lenne szükség:

A jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen óvatosnak kell lenni, ha amerikai szállítókkal működünk együtt az ilyen érzékeny területeken.

A Saildrone vezérigazgatója, Richard Jenkins, igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, és hangsúlyozta, hogy Dániában semmilyen minősített adatot nem kezelnek, az összegyűjtött információk pedig teljes mértékben titkosítottak.

Hosszú távú jelenlét a tengeren

A vitorlásdrónok dízel, szél-, napenergiával működnek, és akár egy évig is képesek a tengeren maradni, de az átlagos küldetéseik száz napig tartanak. A szakértők szerint a teljes Balti-tenger lefedéséhez 10–20 ilyen eszközre lenne szükség. Dánia ezzel a lépéssel egyértelmű jelzést küldött Moszkvának: a jövőben nem marad észrevétlen egyetlen tengeralatti szabotázsakció sem. Ugyanakkor a technológiai és geopolitikai függőségek továbbra is feszültséget okoznak – nemcsak Oroszországgal, hanem az Egyesült Államokkal is.