Hétmillió forintot sikkasztott egy postamester Nógrádban, sosem találja ki, mire költötte a pénzt

A vádirat szerint a férfi 2021 májusában helyezkedett el a postán, augusztustól egy kisposta vezetője lett, munkakörénél fogva pedig a készpénzállomány kezelését is ő végezte – írták a közleményben.

A vádlott rendszeresen rendelt be a postafiókba készpénzt, azonban azt nem szolgálta ki az ügyfeleknek, hanem 2021 augusztusa és szeptembere között alkalmanként néhány százezer forinttól kétmillió forintig terjedő részletekben sikkasztott az általa kezelt készpénzállományból, sőt olyan is előfordult, hogy az ügyfelektől átvett pénzt is eltulajdonította.