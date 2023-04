Húsvétkor is jó választás a Lidl

A Lidl Magyarország idén is kiemelten készül a húsvéti időszakra, és az áruházlánctól megszokott módon széles, minőségi, kedvező árú kínálattal várja a vásárlókat. A fogyasztók körében ilyenkor nagy népszerűségnek örvendenek a különféle sonkák, amelyekből összesen 18 félét kínál a diszkontlánc. Az áruházak polcain megtalálhatóak a pulykából és a sertésből készült termékek is, amelyek változatos elkészítési formákban kerülnek a polcokra. A húsvéti sonkák ára kiszereléstől függően 1699 és 4999 forint között alakul, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy minél több minőségi magyar terméket kínáljon a fogyasztóknak.

Így a polcokon megtalálhatjuk a Hazánk Kincsei saját márkás termékeit és egyéb, magyar beszállítóktól érkező árukat, amelyek nemcsak a kiváló minőségre jelentenek garanciát, hanem a klasszikus hazai ízvilágra is. Ezzel összhangban a legtöbb sonka – egy kivételével – hazai termék, amit a „Jó választás a hazai” védjegy jelöl az akciós újságban és az ártáblákon egyaránt, ezzel is megkönnyítve a választást. A sonkák mellett ugyanakkor számos egyéb friss hús is elérhető a kínálatban, így például az egész kacsa, a friss kacsacomb és bőrös kacsamellfilé, vagy a friss sertéstarja és a különféle marha steakek, amelyek szintén hazai termelőktől érkeznek az áruházba.

A változatos termékpaletta mellett a Lidl továbbra is elkötelezett az alacsony árak mellett, ezért a lehető legjobb árak biztosítása érdekében az áruházlánc árcsökkentési programot indított január elsejétől, amelynek köszönhetően az első negyedévben már közel 400 termék kapható olcsóbban a diszkontlánc üzleteiben. Az érintett árucikkek között az alapvető élelmiszerek és számos, a vásárlók körében közkedvelt, keresett termék is megtalálható. A tej és tejtermékek esetében többféle vaj, sajt és tejföl, 18 féle pékáru – köztük az 1 kilogrammos szeletelt fehér kenyér, valamint a nosztalgia kifli – lett olcsóbb, de a rizs, a baromfi rudacska és a vegyes virágméz, a száraztészták, a szendvicsfeltétek, a fűszerek, tisztító- és tisztálkodószerek, babaápolási termékek és gyümölcslevek ára is alacsonyabb lett.

Az áruházlánc tájékoztatása szerint a csökkenés mértéke számos esetben meghaladja a 20 százalékot, néhány termék pedig még ennél is olcsóbban, a korábbiakhoz képest 29 százalékkal olcsóbban került a Lidl polcaira.

Összegszerűen is jelentős a változás, az 1 kilogrammos Pilos Trappista sajtért a korábbi 3890 forint helyett 2990 forintot, vagyis 900 forinttal kevesebbet kell fizetni. Szintén figyelemre méltó az árcsökkentés a baromfi rudacska esetében, amely 20 százalékkal lett olcsóbb, így kilogrammonként ma már csak 949 forintba kerül. Az 1 kilogrammos félbarna kenyér ára újra 700 forint alá csökkent, és jelenleg 689 forintért érhető el. Áprilisban tovább folytatódik az árcsökkenés, egyes joghurtok ára 10–16 százalékkal csökken, így a Milbona natúr joghurt 1 kg-os kiszerelésben 999 Ft-ba kerül, a Pilos natúr joghurt 500 grammért 369 forintot kell fizetni, míg az 500 ml-es Pilos UHT főzőtejszín az árcsökkentés után 899 forintba kerül. A 250 grammos Pilos Carski sajt ára 999 forint, de a Belbake barnacukorért is kevesebbet kell fizetni, így az 11 százalékkal kerül kevesebbe a vásárlóknak.

A Lidl intézkedései könnyebbséget jelenthetnek a magyar családoknak a hétköznapokban és a húsvétra készülve egyaránt.

Mindezek mellett a Lidl digitális hűségprogramja, a Lidl Plus további 10–12 terméket érintő kedvezményre jogosító kupont, kaparós nyereménykártyákat és egyéb extra kedvezményeket kínál a fogyasztók számára. Ezeken túl a diszkontlánc spórolási tippekkel és pénztárcabarát receptekkel segíti vásárlóit.

