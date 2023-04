Kigyulladt egy autó a III. kerületben, baleset az M0-son

Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Sokan haladnak

az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-s autóúti csomóponttól befelé,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között,

a 31-es főúton Maglódtól, valamint

az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.

Balesetek

Az M4-es autóút főváros felé tartó oldalán az M0-s autóút csomópontjában, a 25-ös kilométernél baleset történt. A helyszínelés idejére a belső sávot lezárták.

A 85-ös főúton Csorna és Farád között, a 29-es kilométer környékén villanyoszlopnak ütközött egy személyautó. A helyszínelés ideje alatt a forgalom egy sávon, irányonként váltakozva halad – számolt be az Útinform.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kigyulladt egy személyautó Budapest III. kerületében, a Karácsony Sándor utcában, a Szentendrei út közelében. A motortér teljes terjedelmében égett, a fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a tüzet.

Árokba hajtott egy személygépkocsi Sárbogárd közelében, az Abai út, azaz a 63-as főút Felsőkörtvélyes felé vezető szakaszán. Egy ember utazott a járműben, szerencsére ki tudott szállni az autóból, a mentők vizsgálják. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. Egy villanyoszlop is megrongálódott a balesetben, melynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Munkálatok az utakon

Több autópályaszakaszon kezdődtek burkolatfelújítási munkák. A munkaterületek előtt a forgalom- és sebességkorlátozásokra táblákkal hívják fel a figyelmet.

Az M3-as autópálya káli szakaszán a Nagyfüged csomóponttól tíz kilométeres szakaszon burkolatfelújítási munkák kezdődtek, a 90-es kilométertől a 101-es kilométerig. Jelenleg a főváros felé vezető oldalon építették ki a terelést, a forgalom a külső és a leállósávon halad, illetve lezárták a 92-es kilométernél lévő Kisasszonytér pihenőt is. Vásárosnamény felé előbb a belső sávot zárják le, majd a külsőt is. A terelés kiépítését kilenc órakor fejezik be, ekkor zárják le az érintett oldalt, valamint a Kisasszonytér pihenőt a másik oldalon is. Ezután a Budapest felől érkezők az ellenkező oldal belső sávját használhatják, a főváros felé pedig a külső és a leállósáv lesz használható. Pénteken, szombaton és vasárnap két sávon lehet majd Vásárosnamény felé is autózni, Budapest irányába pedig hétköznapokon és hétvégente is két sáv lesz járható, de a Kisasszonytér pihenő ez idő alatt egyik oldalon sem lesz használható. Alternatívaként a 106-os kilométernél a Rekettyés pihenő vagy a 87-es kilométernél a Nagyfüged pihenőhely használható.

Az M7-es autópályán

Zamárdi és a Kőröshegyi völgyhíd közötti szakaszon, valamint Balatonőszöd térségében a 115-ös kilométertől a 118-as kilométerig, illetve a 130-as és a 133-as kilométer között a Letenye felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon halad a forgalom.

A Zalakomári pihenő és a Nagykanizsa kelet csomópont között a főváros felé vezető oldalt újítják fel. A járműveket átterelik az ellenkező, Letenye felé vezető oldalra, ahol irányonként egy-egy sáv járható.

Hídfelújítási munkákat végeznek Fonyód térségében a 151-es és a 155-ös kilométer között. A határ felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik, a főváros felé tartók pedig a külső sávot használhatják.

A folyamatban lévő útépítési és útfelújítási munkákról részletesebben itt olvashat, az Útinform oldalán.