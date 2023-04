Magyar rendőrt tüntetett ki Macron

– A francia–magyar kapcsolatok érdekében tett szolgálataiért, valamint kiemelkedő érdemei elismeréseként Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke a Nemzeti Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki Hegyaljai Mátyás rendőr ezredest, a Belügyminisztérium (BM) európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárát.

A BM azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy a rangos kitüntetést Franciaország magyarországi nagykövete, Claire Legras adta át kedden a francia nagyköveti rezidencián tartott ünnepségen.

Mint írták, Hegyaljai Mátyás rendőri pályafutását 1990-ben kezdte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozójaként, majd 1995-től az Országos Rendőr-főkapitányság Interpol Magyar Nemzeti Iroda kiemelt főnyomozója lett. 2000 és 2002 között a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központban teljesített szolgálatot, majd 2006-ig az Országos Rendőr-főkapitányság EUROPOL Nemzeti Irodájának vezetője volt.

2011-ig az Európai Unió Állandó Képviseletének szakdiplomatájaként dolgozott, majd ezt követően 2012-ben újra az Interpol Nemzeti Irodájának lett a vezetője.

2012 és 2016 között a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatóhelyettesi posztját töltötte be, majd 2016. január 15-től nevezték ki a BM európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárává. Hozzátették, hogy csaknem harminc éve tart szakmai kapcsolatot a francia rendészeti és közigazgatási szervekkel. Tanult a Franciaországban lévő Rendőrtiszti Főiskolán Cannes-Ecluse-ben és Saint-Cyr Au Mont d’Or-ban is. 2012–2016 között tagja volt az Interpol Európai Bizottságának, amelyet három éven keresztül elnökölt, majd ezt követően 2017–2018-ban tagja volt az Interpol legfelsőbb döntéshozatali szervének, az Interpol Végrehajtó Bizottságának is – áll a közleményben.

Borítókép: Hegyaljai Mátyás (Fotó: kormány.hu)