Mentené a bőrét Karácsony főtájépítésze

Nem ez az első alkalom, hogy Bardóczi Sándort nagyotmondáson kapják. Mint arról már beszámoltunk, hónapokig jogosulatlanul használta a főtájépítész címet Bardóczi Sándor. Hivatalosan 2020 november elsején nevezték ki a várostervezési főosztály tájépítészeti osztályának vezetőjévé, azonban addigra már rendszeresen használta a címet. Azonban amint az igénylésünkre küldött dokumentumokból is kiderült, Bardóczi hónapokon keresztül a fővárosi önkormányzat hivatalos engedélye nélkül használta a főtájépítész címet.

Mint a tájépítészeti osztály vezetője a munkakörével összefüggő megnyilatkozásai során, a munkakörének tartalmával összhangban, jogszabálysértés nélkül használta a munkaköri feladatainak köznapi, rövid, összefoglaló megnevezéseként a főtájépítész megjelölést

– írta közérdekű adatigénylésre válaszul Számadó Tamás, Budapest főjegyzője. Ezek alapján Bardóczi Sándor az Inforádió műsorában, a Budapest TE meg ÉN podcastben és számos egyéb médiamegjelenése során is engedély nélkül használta a főtájépítész címet, ahol a kinevezése előtt szerepelt. Bardóczi azonban ennél is tovább ment, és már 2020 januárjában, a Főkert egyik bejegyzésének leírásában is főtájépítésznek hívatta magát.

A közérdekű adatigénylésekkel megszerzett dokumentumokból emellett további érdekességek is kiderültek, többek között az is, hogy Bardóczi ugyan 2020 novemberétől hivatalosan is engedélyt kapott a főtájépítészi cím használatára, azonban a munkaköri leírása szerint mindössze a tájépítészi osztály osztályvezetője volt. Bardóczinak ezt követően csaknem négy évet kellett várnia, míg a főváros módosította a kinevezését, és papíron is főtájépítésszé nevezték ki.