Magyar Péternek ezért van szüksége a gyűlöletre

Magyar Péter napi rutinjának számít például az, hogy a Fidesz politikusait és Orbán Viktort azzal vádolja, hogy szándékosan gyűlöletet keltenek Magyarországon. Hamupipőkét meghazudtoló módon állítja be magát és a Tisza Pártot áldozatként, mert „a csúnya, gonosz fideszesek bántják őket”. Ennek apropóján egy hideg sportfröccs mellett rengeteg kérdést megfogalmaznak magukban azok, akiket nem sikerült beolvasztani Magyar Péter szektájába.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azokat is megalázza, akik beálltak mögé (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert)

A Fidesz vagy a Tisza Párt fórumain tiltják meg erőszakkal az embereknek – s főleg az újságíróknak –, hogy kérdezzenek? Aki kritikát fogalmaz meg, az a Tisza szemében ostoba propagandista. A fideszes politikusok vagy Magyar Péter beszédei szólnak annyiról, hogy a másik oldalról fröcsög? Melyik oldalnak van szüksége gyűlöletkeltésre: annak, amelyik 15 éve elsöprő győzelmet szerez a választásokon, vagy annak, amelyiknek gazdái 15 éve képtelenek egy épkézláb embert találni a győzelemre?

Magyar Péter a (rossz) szokások embere

Ezek csak a legégetőbb kérdések, de érdemes felfrissíteni az emlékezetünket arról is, hogy melyik magyar politikus volt az, aki a saját híveit is szénné alázta a világ előtt? Magyar Péter a szokások embere: azontúl, hogy mindig oda kullog, ahol a nagy gázsit kapja, képtelen elfedni a pökhendi, mindenkit lenéző jellemét. A napokban is ez nyert bizonyosságot, amikor kiderült, hogy Magyar Péterék

egy titkos listát vezettek a támogatóikról, akiket osztályoztak és minősítettek, méghozzá sok esetben becsmérlő, lealacsonyító kifejezésekkel. Cunamiként borultak ki az olyan jelzők, mint az „alkesz”, a „piás”, másoknak az ép mentális állapotát vonták kétségbe, vagy éppen a helyesírását és a beszédkészségét ócsárolták. A személyes és szenzitív adatok nyilvánosságra kerülése után a felelősségvállalás helyett Magyar Péter ukrán elnökre itta magát és az oroszokat hibáztatta érte.

Magyar Péter akkor is elemében volt, amikor éppen Zsákos Frodónak képzelte magát egy varázsgyűrűvel, és azt hazudta, hogy elsétált Nagyváradig. Útközben a párttársaiba és az őt kritizálókba is belerúgott néhányszor – bár feltehetően nem ezért lett sebes a lába.

Magyar Péter a kamusétálós kalandja közben is magát szórakoztatta (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán)

A Tisza Párt elnöke mindenkit megalázott

Hogy mennyire képtelen leállni a Tisza Párt elnöke, jól mutatja, hogy tavaly év végén egy sor hangfelvétel látott napvilágot, amelyben úgy beszélt a saját szavazóiról – és valószínűleg adományozóiról –, mint a legutolsó méltatlan emberekről.

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma b…szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk, bleee…

– adott tanúságot kifinomult érzékeiről Magyar Péter. Ekkor még Vogel Evelinnel volt együtt, akinek azt mondta:

Evi, kimondhatjuk, rajtad kívül mindenki megbecsül ebben az országban, ennyi. De nem baj, majd rád uszítom az embereket, Evelin rosszul bánik velem, megcsalt, miközben küzdöttem a hazáért. Majd kapod ezeket a halálos fenyegetéseket. Majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat

– jelentette ki a béke egyetlen és igazi földi nagykövete.

Egy másik felvételen Magyar Péter a csapattársait is ócsárolta, agyhalottnak, politikailag alkalmatlannak, sőt Soros-ügynöknek nevezte őket.

De a sajtó munkatársairól is elmondta a véleményét. Magyar Péter a Hír TV munkatársait például a Dunába akarta lökni, igaz, a Tisza Párt elnöke végül beérte egy mobiltelefonnal is, amit egy férfitól lopott egy szórakozóhelyen.