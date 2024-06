Nyomoz a rendőrség Magyar Péter ügyében a Dunába dobott telefon miatt + videók

Nyomozást indított a rendőrség a Magyar Péter által a Dunába dobott telefon ügyében – írja az Index. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) garázdaság miatt is eljárást indított, miután a sajtóhírek szerint Magyar Péter elvette egy őt kamerázó személy telefonját. Vélhetően ez az a készülék, amelyet később a Dunába hajított.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2024. június 21-én 4 óra 30 perc körül érkezett bejelentés kapcsán garázdaság és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az V. Kerületi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást. A sértetti feljelentés alapján a rongálás egy, a Dunában megtalált mobiltelefonra terjed ki

– közölte a BRFK sajtóosztálya.

Mint arról lapunk már beszámolt, néhány napja Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen vállalhatatlanul viselkedett és botrányt okozott, amire akár az EP-képviselői mandátuma is rámehet. Szemtanúk szerint a baloldali politikus megütött egy embert, és elvette a telefonját, mert a buliban jelen lévő személy a kamerájával felvette az ellenzéki pártvezért.

Mások azt is látták, hogy később a több százezer forint értékű, eltulajdonított telefont a Dunába hajította Magyar Péter.

A baloldali politikus hosszan magyarázkodott az eset után, szerinte provokálták, és ezért viselkedett agresszívan. A drága szórakozóhelyre állítása szerint fiatalokkal ment el, akik néhány italra is meghívták, nem csináltak mást, csak beszélgettek és szelfiztek. Ugyanakkor nyilvánosságra kerültek olyan felvételek, amelyeken Magyar Péter egy fiatal lány lábai között csúszik-mászik, és több résztvevő is arról számolt be, hogy a politikus nőknek tett ajánlatokat, és egyre agresszívabban viselkedett, ahogyan lerészegedett.

Később a biztonsági emberek vezették ki a szórakozóhelyről az őrjöngő Magyar Pétert. Videó készült arról is, ahogy bizonytalan léptekkel elhagyja a bulihelyszínt.