Novák Katalin: Az iskolát a diák, a pedagógus és a szülő egysége alkotja

Kifejtette: szükség van a tanárra, aki a diákra figyel, őt helyezi középpontba, a diák hosszú távú érdekeiért dolgozik. Szükség van olyan diákokra, akik a tehetségüket szorgalommal egészítik ki, valamint olyan szülőkre, akik ott vannak gyermekeik és a pedagógusok mellett. Ezt a hármas köteléket nem szabad megbontani sem érdekérvényesítéssel, sem hibás szabályozással – hangsúlyozta.

A köztársasági elnök kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia korában az a jó iskola, amely egyszerre őrzi a régi, nemzeti, hagyományos kulturális értékeket és használja az újat, a technológiát, modern ismereteket, módszereket. Az a jó iskola, amely progresszíven oktat és konzervatívan nevel egyszerre. Ilyen iskolákra van szükségünk Magyarországon is – mutatott rá.

Felhívta a figyelmet a Stipendium Peregrinum ösztöndíjra, amellyel a felsőoktatásban részt vevő tehetséges hallgatóknak nyílik lehetőségük külföldön tanulni, a világ legjobb egyetemein.

Mint mondta, akkor is jó magyarok tudunk maradni, ha a világot járjuk, ha a világ más részein is szerzünk tapasztalatokat, ott is bővítjük tudásunkat. Más érzés a Kárpát-medence gazdagságára rácsodálkozni a világ más részeiről visszatérve – mutatott rá.