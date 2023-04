Törölték a Beatrice pénteki koncertjét, nem lépnek fel a Barba Negrában

Nagy volt az érdeklődés a januárban meghirdetett koncertre, ám később a Tabán fesztivál is felkereste a Beatricét, ezért új koncerttematikával kellett előrukkolnia a zenekarnak, hogy mindkét szervező számára kedvezni tudjon. Erre azért volt szükség, hogy rövid időn belül ne ugyanazt az előadást mutassa be kétszer a zenekar. A Beatrice és a Barba Negra kommunikációjában több félreértés is megesett, így a szórakozóhely törölte az eseményt - olvasható a bejegyzésében.

Teljesen más tematikát, látványvilágot terveztünk a két fellépésre, természetesen más dalokat is adtunk volna elő

– mondta el Nagy Feró a Ripostnak.

Az esetre a Barba Negra az esemény közösségi média oldalán keresztül reagált.

Borítókép: Nagy Feró és a Beatrice (Forrás: Facebook)