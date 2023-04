Wintermantel Zsolt: Karácsony Gergely megszorításokra készül

Karácsony Gergely főpolgármester megszorításokra készül, a budapestiekkel takarózva

− emelte ki Wintermantel Zsolt, a Fidesz−KDNP fővárosi frakciójának vezetője szerdán, a Fővárosi Közgyűlés idején tartott sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett, hogy a főpolgármester már fél évvel a megválasztása után csőddel riogatott és azóta félévente újra és újra előveszi ezt a kártyát.

Ebbe a mostani ügybe azért állt bele, mert a főnöke rászólt

− tette hozzá a frakcióvezető, kiemelve, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke nemrég arról beszélt, elégedetlen a főpolgármesterrel, mert nem használja fel eléggé a pozícióját a kormánnyal szembeni harcra. Mint ismert: Gyurcsány nemrég nyilvánosan megüzente Karácsonynak, hogy mit vár tőle: szerinte a főpolgármester nem ad bele mindent a kormány elleni harcba, és így nem biztos, hogy a DK támogatni fogja. Az április 24-i árnyékkormányinfón pedig a DK megdicsérte Karácsonyt, amiért politikai harcot indított a kormány ellen.

Wintermantel Zsolt szerint

a főpolgármester megszorításra készül, és ismét a budapestiektől akar elvenni, ahogy korábban megszüntette a dunai hajóközlekedést, kukákat szereltetett le, és ő idézte elő azt is, hogy előfordult, nem vitték el a szemetet a budapesti háztartásokból.

Hozzátette, a főpolgármester által bejelentett intézkedések megszorításokat vetítenek előre és azt, hogy nem akarnak eleget tenni adófizetési kötelezettségüknek, ami szerinte nem felelős városvezetői hozzáállás és felelős pozícióban lévő ember nem buzdíthat törvényszegésre. Közölte: a városvezetés 25 milliárd forint szolidaritási adót nem akar befizetni a nehezebb sorsú, rosszabb helyzetben lévő települések számára, emellett hitelt akar felvenni, de érdemi takarékossági intézkedésekről sem lehet beszélni.

Mint megírtuk, múlt héten Karácsony azt nyilatkozta: Budapest beperli a kormányt, és nem fizet be csaknem 25 milliárd forint adót. A főpolgármester kijelentése azért is visszás, mert az adófizetés mindenkire ugyanúgy vonatkozik: magánszemélyekre, vállalkozásokra és önkormányzatokra is. Budapest pénzügyi helyzetéről szólva Varga Mihály pénzügyminiszter korábban rámutatott: a főváros anyagi helyzetét a 2019 óta folytatott felelőtlen, pazarló gazdálkodás veszélyezteti.

Arra a kérdésre, mennyire terheli a felelősség a kialakult helyzetért Karácsony Gergelyt, Wintermantel Zsolt a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy

a főváros vezetése 214 milliárd forinttal vette át 2019-ben a várost, az iparűzési adó pedig 200 milliárd forintos többletet jelent, vagyis 400 milliárd forintot éltek fel, ami felveti a felelőtlen gazdálkodást, a hozzá nem értést.

Wintermantel Zsoltot kérdezték a főpolgármester által kezdeményezett budapesti lakógyűlésről is, erről azt mondta, fontos a választópolgárokkal folytatott konzultáció, de álságosnak tartja, hogy a főpolgármester, aki szerinte ádáz ellensége a nemzeti konzultációnak, ilyet hirdet meg. Hozzátette: örül, hogy a főpolgármestert érdekli a budapestiek véleménye, de véleménye szerint inkább arról kellene megkérdezni a budapestieket, helyes-e, hogy a főpolgármester döntése miatt a BKV hárommilliárd forint reklámbevételtől esik el.

Borítókép: Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője (Fotó: Mirkó István)