Gyurcsány: Rá kell ébreszteni a főpolgármestert, hogy rossz úton jár

A főpolgármester nem hajlandó teljesíteni hazafias kötelességét

− fogalmazott a Spirit Fm műsorában Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke. Mint fogalmazott, itt van egy majdnem kétmilliós város, amelynek szerinte a kétharmada elutasítja Orbán Viktor rendszerét és amelynek van „egy hozzánk közel álló főpolgármestere, aki viszont ebbe a küzdelembe nem viszi bele a várost”.

Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, hogy ez nem egy személyes vita, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy Karácsony a leghelyesebb, legkedvesebb, a legjobb arcú politikusok egyike. − Ez az erénye, ezért lehet őt nagyon könnyen támogatni, könnyű szeretni Karácsony Gergelyt,

de nem teljesíti a feladatát

− emelte ki Gyurcsány Ferenc.

Mint fogalmazott: aki szereti a biciklisávokat, annak állati jó hír, hogy lesz ilyen az Üllői úton, de Karácsony Gergelynek itt nem ér véget a feladata. Hozzátette: rá kell ébreszteni a főpolgármestert, hogy rossz úton jár sok tekintetben.

A DK elnöke kiemelte azt is, hogy lesz kihívója Karácsony Gergelynek, amikor eljön annak az ideje. − Sokan hangsúlyozzák, a DK többsége is azt mondja, hogy meg kell nevezni a kihívóját. Három ember van a mi tarsolyunkban − fogalmazott Gyurcsány Ferenc, majd hozzátette azt is: nyilván több polgármesterünk lesz, mint a mostani hat.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (Fotó: Kurucz Árpád /Magyar Nemzet)